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Платежки за февраль 2021 года «потяжелеют» на 1000 грн

Платежки за февраль 2021 года «потяжелеют» на 1000 грн

Жильцы многоквартирных домов получат платежки за февраль 2021 года «без каких-либо скидок». Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

«Фактически платежка будет дороже, чем в феврале 2020 года, на 1000 грн, ведь единственный документ о тарифах — меморандум от Кабинета министров — не предусматривает перерасчет или снижение тарифов на отопление, горячую воду либо услуги водоканалов. Снижения платежек на коммунальные услуги не будет, коммунальные тарифы и дальше будут расти», — подчеркнул он.

По его словам, с 1 апреля ожидается подорожание тарифов на электроэнергию «для тех, кто потребляет более 500 кВт». Эксперт также спрогнозировал подорожание услуг по обслуживанию многоквартирных домов и вывозу твердых бытовых отходов.

«Это в среднем 200−300 грн в месяц», — предположил Олег Попенко.

Он предупредил, что к концу года всех украинцев будет ожидать «еще один сюрприз» от НАК «Нафтогаз Украины» — подорожание газа для теплокоммунэнерго.

«Это приведет к росту тарифов на тепло и горячую воду. То есть на следующий отопительный сезон платежка вырастет еще ориентировочно на 300−400 грн», — отметил глава Союза потребителей коммунальных услуг.

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По материалам УБР
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