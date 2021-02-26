Назван самый популярный автомобиль 2020 года

Мировой рынок автопрома покорили японские машины. Об этом свидетельствуют данные отчета автомобильного портала Focus2Move.

На первом месте среди самых продаваемых легковушек в 2020 году оказался японский седан Toyota Corolla. Остальные четыре позиции в этом списке также принадлежат японским автомобилям.

Статистика показывает, что в прошлом году было продано 1 097 556 единиц седана Toyota Corolla. И это на 10,5% меньше, чем в 2019.



Второе место по продажам занимает кроссовер Toyota RAV4. В 2020 году было продано 995 762 автомобиля этой марки. На третьем месте по продажам японский кросовер Honda CR-V. В прошлом году было продано 736980 таких машин и этот показатель несколько ниже, чем годом ранее.

В первую десятку списка самых продаваемых машин 2020 года, кроме японских авто, попали две модели немецкого Volkswagen.