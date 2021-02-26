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Назван самый популярный автомобиль 2020 года

Назван самый популярный автомобиль 2020 года

Мировой рынок автопрома покорили японские машины. Об этом свидетельствуют данные отчета автомобильного портала Focus2Move.

На первом месте среди самых продаваемых легковушек в 2020 году оказался японский седан Toyota Corolla. Остальные четыре позиции в этом списке также принадлежат японским автомобилям.

Статистика показывает, что в прошлом году было продано 1 097 556 единиц седана Toyota Corolla. И это на 10,5% меньше, чем в 2019.

Второе место по продажам занимает кроссовер Toyota RAV4. В 2020 году было продано 995 762 автомобиля этой марки. На третьем месте по продажам японский кросовер Honda CR-V. В прошлом году было продано 736980 таких машин и этот показатель несколько ниже, чем годом ранее.

В первую десятку списка самых продаваемых машин 2020 года, кроме японских авто, попали две модели немецкого Volkswagen.

По материалам Корреспондент.net
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