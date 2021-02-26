0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 112 0

Сертификат о вакцинации от COVID создается для безопасных поездок, — ЕК

Сертификат о вакцинации от COVID создается для безопасных поездок, — ЕК

Европейский союз разрабатывает сертификат о вакцинации от COVID, чтобы сделать поездки между странами безопасными. В документе будет содержаться медицинская информация.

Об этом на онлайн-брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

«Он будет основан на медицинских показаниях. Но его цель — способствовать безопасным поездкам в ЕС — как туристическим, так и рабочим», — заявил Мамер.

Напомним, ранее лидеры стран Евросоюза договорились внедрить сертификаты о вакцинации от коронавируса и продлить ограничения на несущественные поездки.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко уже рассказал, как в Украине получить справку или сертификат о вакцинации. По его словам, эти документы будут формироваться через электронную систему. При этом после получения обеих доз вакцины можно будет получить справку, обратившись к семейному врачу.

«Когда вы сделаете прививку вакциной, квалифицированной ВОЗ, семейный врач двумя нажимами клавиш распечатает вам эту справку и поставит печать», — сказал Ляшко.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.