Сертификат о вакцинации от COVID создается для безопасных поездок, — ЕК

Европейский союз разрабатывает сертификат о вакцинации от COVID, чтобы сделать поездки между странами безопасными. В документе будет содержаться медицинская информация.
Об этом на онлайн-брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.
«Он будет основан на медицинских показаниях. Но его цель — способствовать безопасным поездкам в ЕС — как туристическим, так и рабочим», — заявил Мамер.
Напомним, ранее лидеры стран Евросоюза договорились внедрить сертификаты о вакцинации от коронавируса и продлить ограничения на несущественные поездки.
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко уже рассказал, как в Украине получить справку или сертификат о вакцинации. По его словам, эти документы будут формироваться через электронную систему. При этом после получения обеих доз вакцины можно будет получить справку, обратившись к семейному врачу.
«Когда вы сделаете прививку вакциной, квалифицированной ВОЗ, семейный врач двумя нажимами клавиш распечатает вам эту справку и поставит печать», — сказал Ляшко.
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