На Закарпатье восстановят дорогу от Берегово до границы с Венгрией

В 2021 году в Закарпатской области будет полностью восстановлен маршрут М-23 Берегово — Виноградов — Великая Копаня. Речь идет о дороге от города Берегово к КПП «Вилок» — КПП «Тисабеч» на границе с Венгрией.

Работы выполняются по президентской программе «Большое строительство», сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) в Фейсбуке.

«Все 50 км пути от города Берегово к Великой Копани будут восстановлены. По маршруту, имеющему выход на Н-09, можно комфортно путешествовать от самой границы с Евросоюзом и далее через Карпаты — Рахов и Яблунецкий перевал — в Ивано-Франковск и Львов», — говорится в сообщении.

В агентстве напомнили, что в прошлом году по программе «Большого строительства» на дороге М-23 закончили два участка. Работы осложнялись большими объемами переувлажненных почв, поэтому весь объем земляного полотна следовало было выбрать и засыпать камнями, чтобы дорожная основа была стабильной.

В этом году ремонт продлится на участке от нулевого километра до отметки 21 км (от Берегово до границы). Благодаря восстановленной инфраструктуре, пункт пропуска «Вилок» должен разгрузить самый популярный пункт на границе с Венгрией в городе Чоп.