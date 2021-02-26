Мошенники из «службы безопасности» monobank заставили женщину добровольно отдать им 94 тыс. грн

Пользовательница ОЛХ разместила объявление о продаже парфюмерии. Как это нередко бывает с продавцами на этой площадке, опасаясь мошенников и недобросовестных покупателей, она требовала от клиентов предоплату за свой товар.

Вскоре после этого с ней связался «покупатель», который выразил заинтересованность товаром и прислал ссылку на «получение денег». Женщина, которая забыла о том, что нужно с осторожностью относиться к подозрительным ссылкам, которые пересылают через мессенджеры для оплаты, ввела данные карты для зачисления предоплаты на фишинговом сайте. Удивительно, но в этот момент мошенники не списали с нее никаких денег.

Однако, вскоре после этого раздался телефонный звонок и мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности monobank, сообщил, что на ее карточном счету замечена подозрительная активность. Испугавшись, женщина потеряла всякую бдительность и напрочь забыла про популярную у мошенников схему «служба безопасности».

По словам «сотрудника службы безопасности», в связи с подозрительной активностью карта клиентки была заблокирована. Чтобы сохранить средства на счету и возможность пользоваться деньгами, неизвестный предложил перевыпустить карту и перевести на нее деньги с старой карты.

Поскольку сумма на счету женщины была немаленькой, она была готова на любые манипуляции с ее банковскими счетами, чтобы сохранить деньги. Следуя указаниям «сотрудника службы безопасности monobank», она в телефонном режиме выполнила перевод 94 тысяч гривен с «заблокированной» старой карты на продиктованный ей номер «новой карты».

Выполнив данную операцию, женщина стала ждать, когда в ее мобильном приложении появится перевыпущенная карта со старыми деньгами. Однако этого так и не произошло — манипулируя страхами жертвы, мошенники заставили ее отправить деньги на их счет в другом банке.

По факту данного преступления ведется следствие. Суд уже предоставил правоохранителям разрешение на доступ к данным monobank, которые позволят выяснить, куда были отправлены краденные деньги и кто является владельцем счета.