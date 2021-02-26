По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Продам USD» меньше, чем «Куплю» (59,636 млн грн и 63,999 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (64 и 50), максимальный курс продажи доллара 28,05 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,97−27,98 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 113 активные заявки по доллару на сумму 123, 63 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,9700 – 49 000
27,9700 – 2 222
27,9600 – 120 000
27,9500 – 120 000
27,9500 – 120 000
27,9500 – 30 000
27,9500 – 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,9200 – 50 777
27,9400 – 5 000
27,9500 – 10 000
27,9500 – 20 000
27,9500 – 15 000
27,9500 – 18 000
27,9500 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,9737 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» —27,9372 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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