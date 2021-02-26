По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Продам USD» меньше, чем «Куплю» (59,636 млн грн и 63,999 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (64 и 50), максимальный курс продажи доллара 28,05 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,97−27,98 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 113 активные заявки по доллару на сумму 123, 63 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,9700 – 49 000

27,9700 – 2 222

27,9600 – 120 000

27,9500 – 120 000

27,9500 – 120 000

27,9500 – 30 000

27,9500 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,9200 – 50 777

27,9400 – 5 000

27,9500 – 10 000

27,9500 – 20 000

27,9500 – 15 000

27,9500 – 18 000

27,9500 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,9737 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» —27,9372 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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