Могут ли уволить работника, достигшего пенсионного возраста

В Украине действует принцип равенства трудовых прав граждан независимо от любых обстоятельств (достижение пенсионного возраста, получение пенсии).
Как сообщает Главное управление Гоструда в Днепропетровской области, в Кодексе законов о труде Украины не предусмотрены особенности для увольнения работников, достигших пенсионного возраста. Лица, имеющие право на пенсию, оформляют ее в Пенсионном фонде Украины.
В соответствии с требованиями Закона Украины, работодатель не имеет права увольнять работника, если он достиг пенсионного возраста. Если такой работник не желает больше работать, он может быть инициатором прекращения трудового договора.
«Пожилые граждане имеют право на труд наравне с другими гражданами, которое дополнительно гарантируется государственными целевыми программами, территориальными и местными программами занятости населения», — сказано в сообщении.
Если такой работник желает и дальше работать:
Выплата зарплаты:
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