Могут ли уволить работника, достигшего пенсионного возраста

В Украине действует принцип равенства трудовых прав граждан независимо от любых обстоятельств (достижение пенсионного возраста, получение пенсии).

Как сообщает Главное управление Гоструда в Днепропетровской области, в Кодексе законов о труде Украины не предусмотрены особенности для увольнения работников, достигших пенсионного возраста. Лица, имеющие право на пенсию, оформляют ее в Пенсионном фонде Украины.

В соответствии с требованиями Закона Украины, работодатель не имеет права увольнять работника, если он достиг пенсионного возраста. Если такой работник не желает больше работать, он может быть инициатором прекращения трудового договора.

«Пожилые граждане имеют право на труд наравне с другими гражданами, которое дополнительно гарантируется государственными целевыми программами, территориальными и местными программами занятости населения», — сказано в сообщении.

Если такой работник желает и дальше работать:

работодатель может его уволить по собственной инициативе только в случаях, предусмотренных ст. 40 и 41 КЗоТ Украины;

увольнение работника на каких-либо других основаниях не допускается;

ни одно из этих оснований не содержит особенностей об увольнении работников, достигших пенсионного возраста.

Выплата зарплаты:

при увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от предприятия, производится в день увольнения;

если работник в день увольнения не работал, то указанные суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете;

о начисленных суммах, причитающихся работнику при увольнении, работодатель должен письменно уведомить работника перед выплатой указанных сумм. В случае спора о размере сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель в любом случае должен в указанный в этой статье срок выплатить не оспариваемую им сумму.

Справка Finance.ua:

С 1 марта 2021 года в Украине проводят индексацию пенсий. Средний размер доплаты составит 308 грн, а минимальный — 100 грн.

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