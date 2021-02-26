В 2020 году Кабмин выделил лишь 9% средств от потребности на закупку средств защиты для школ

В 2020 году Кабмин выделил 539,5 млн грн на закупку медицинских масок, дезинфицирующих средств для создания безопасных условий получения общего образования — это составляет 9% от необходимых 6 млрд грн, за которыми в 2020 году обращалось Минобразования в Фонд борьбы с COVID-19, но так и не получил их.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на ответ Минобразования по поводу того, закупались ведомством медицинские маски, дезинфицирующие средства для обработки рук и кожи, дезинфицирующие средства для поверхностей и прочее в 2020 году.

В письме МОН говорится, что в октябре 2020 года согласно постановлению Кабмина № 984 «О выделении в 2020 году средств на обеспечение дезинфицирующими средствами защиты участников образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования» выделили 539,5 млн гривен на обеспечение учреждений общего среднего образования дезинфицирующими средствами в рамках субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа».

Средства были перераспределены из других бюджетных программ, в частности:

уменьшили расходы на программу «Общегосударственные мероприятия в сфере образования» (учебники, пособия, методическое обеспечение, расходы на электронную образование) на 77 млн ​​грн;

уменьшили финансирование академических стипендий студентам, аспирантам, докторантам на 40 млн грн;

уменьшили финансирование программы «Обеспечение получения профессионального образования по профессиям общегосударственного значения» на 10 млн грн;

уменьшили расходы на проведение конкурса «Учитель года» на 4 млн грн и т. п.

«В сентябре 2020 МОН обращалось к КМУ о выделении из Фонда по борьбе с COVID-19 3 миллиардов гривен, однако правительство не выделило эти средства.

«Согласно расчетам Минобразования, общая потребность на закупку масок и дезинфицирующих средств на 4 млн учеников и 520 тысяч работников школ составляла 6 млрд гривен, половина средств должна быть обеспечена за счет софинансирования», — добавляет StateWatch.