В 2020 году Кабмин выделил лишь 9% средств от потребности на закупку средств защиты для школ

В 2020 году Кабмин выделил 539,5 млн грн на закупку медицинских масок, дезинфицирующих средств для создания безопасных условий получения общего образования — это составляет 9% от необходимых 6 млрд грн, за которыми в 2020 году обращалось Минобразования в Фонд борьбы с COVID-19, но так и не получил их.
Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на ответ Минобразования по поводу того, закупались ведомством медицинские маски, дезинфицирующие средства для обработки рук и кожи, дезинфицирующие средства для поверхностей и прочее в 2020 году.
В письме МОН говорится, что в октябре 2020 года согласно постановлению Кабмина № 984 «О выделении в 2020 году средств на обеспечение дезинфицирующими средствами защиты участников образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования» выделили 539,5 млн гривен на обеспечение учреждений общего среднего образования дезинфицирующими средствами в рамках субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа».
Средства были перераспределены из других бюджетных программ, в частности:
уменьшили расходы на программу «Общегосударственные мероприятия в сфере образования» (учебники, пособия, методическое обеспечение, расходы на электронную образование) на 77 млн грн;
уменьшили финансирование академических стипендий студентам, аспирантам, докторантам на 40 млн грн;
уменьшили финансирование программы «Обеспечение получения профессионального образования по профессиям общегосударственного значения» на 10 млн грн;
уменьшили расходы на проведение конкурса «Учитель года» на 4 млн грн
«В сентябре 2020 МОН обращалось к КМУ о выделении из Фонда по борьбе с COVID-19 3 миллиардов гривен, однако правительство не выделило эти средства.
«Согласно расчетам Минобразования, общая потребность на закупку масок и дезинфицирующих средств на 4 млн учеников и 520 тысяч работников школ составляла 6 млрд гривен, половина средств должна быть обеспечена за счет софинансирования», — добавляет StateWatch.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы в разы переплачивают за коммуналку: как сократить суммы в платежкахВчера, 16:00 - 2817 12
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась, и она снова выше, чем в Европе2 ч. назад - 1072 4
Эксперты рассказали о последствиях запуска «Северного потока-2» для УкраиныВчера, 11:04 - 1236 4
В Украине появится «суд в смартфоне»3 ч. назад - 448 2
Для повышения прожиточного минимума до фактического уровня нужно еще 250 миллиардов — МинфинВчера, 17:01 - 1530 2
ПриватБанк запускает «Ипотеку под 7%»5 ч. назад - 2844
Украинцы в разы переплачивают за коммуналку: как сократить суммы в платежкахВчера, 16:00 - 2817 12
Как изменился рынок новостроек Киева (январь 2021 года)Вчера, 14:00 - 2522
Что изменится с 1 марта: пенсии, цены на железнодорожные билеты, новая налоговая накладная4 ч. назад - 1768
Стала известна цена Xiaomi Mi 11 в Украине (видео)Вчера, 23:00 - 1627
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка3 ч. назад - 68
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 624
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 1631
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1497 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1458 5