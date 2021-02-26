«Укрзализныця» вводит новые сервисы: какие нововведения появятся в поездах

Приобрести ланчбоксы и детское меню. Такая услуга станет доступна в поездах дальнего следования. Такие инновации ввела «Укрзализныця».

Об этом рассказали в эфире «Сніданку з 1+1».

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Отмечается, что еще одним нововведением от «Укрзализныци» становится видеонаблюдение в вагонах. Так камеры уже становятся обязательным атрибутом в новых поездах. А еще их устанавливают в отремонтированных вагонах.

Напомним, ранее сообщалось, что «Укрзализныця» внедряет Wi-Fi-доступ к Интернету в пассажирских поездах. Реализацию начнут в скоростных поездах Интерсити+. Пилотный проект начнут в скоростных поездах, которые курсируют в направлении Киев-Харьков. Впоследствии его распространят на другие маршруты.