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«Мальдивы Эгейского моря» продадут за $55 миллионов

Остров Калем, в 500 метрах от турецкого побережья, который еще называют «Мальдивами Эгейского моря», выставили на продажу за 400 млн турецких лир (55 млн долл.)

Об этом сообщает издание Cumhuriyet.

«Благодаря своему расположению остров имеет причалы, пригодные для применения в течение года. Такого голубого бирюзового цвета воды нет нигде», — рассказал об острове эксперт по инвестициям Эврим Кирмизиташ Башаран.

Он также сообщил, что островом уже заинтересовался покупатель из Турции.

Остров Калем находится на расстоянии 500 метров по морю от села Бадемли.

На острове есть источники геотермальной воды и он может стать удачной инвестицией для развития туристического и оздоровительного бизнеса.

По материалам УКРИНФОРМ
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