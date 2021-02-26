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Межбанк: эффект первого дня марта

Межбанк: эффект первого дня марта

Начало нового месяца: чего ждать по курсу доллара и евро в понедельник

Понедельник на валютном рынке не будет отличаться значительными объемами операций, но пройдет достаточно интересно. По нашим прогнозам, статистика торгов вряд ли превысит $ 130−170 млн при совершении до 440−530 сделок. Основная причина низких объемов — эффект первого дня нового отчетного периода. Клиенты и банки будут подводить итоги февраля и определяться с окончательными планами на март. Это традиционно снизит активность работы на межбанке в первой половине сессии и отразится на общих показателях торгов за день.

Ключевым в курсообразовании на межбанке 1 марта будет поведение и задачи крупных игроков. Нацбанк постарается особо в ситуацию не вмешиваться и выйдет на торги с соответствующей интервенцией только в случае значительных перекосов спроса и предложения на рынке. Но такие перекосы маловероятны с учетом первого дня месяца и поэтому скорее всего сегодня мы не увидим регулятор на торгах. Задачи же спекулянтов не изменятся. Они упорно пытаются подтянуть котировки к 28 гривнам за доллар и продолжат подобные попытки и сегодня. А с учетом того, что экспортеры еще не потратили полученные от Госказначейства возмещения НДС и не особо готовы продавать валютную выручку задешево — определенный шанс «догнать» курс к 28 гривнам у спекулянтов есть. Тестирование уровня в 28 гривен и выше — продолжится.

Дополнительно они будут активно зарабатывать по евровалюте, как за счет игры между наличным и безналичным курсами, так и за счет операций по евро в течении дня на нашем межбанке, где из-за скачков пары евро/доллар на международных рынках разница между курсами евро относительно гривны во время одной сессии может легко отличаться на 15−25 копеек.

Частично подстрахует нацвалюту завтрашний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Нерезиденты проявляют к нему большой интерес и поэтому станут достаточно активно, но при этом без привлечения лишнего внимания накапливать гривну под него. В том числе и за счет продажи валюты на межбанке.

Котировки межбанка, по прогнозам Finance.ua, 1 марта будут в пределах: доллар — коридор 27,85 — 28,05 грн, евро — коридор 33,55 — 33,95 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

  • Доллар: коридор покупок и продаж 27,70 — 28,10 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп, а в кассах банков — до 25 коп.
  • Евро: в банках коридор 33,55 — 34,10 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах гораздо более узкого коридора 33,55 — 33,90 грн при спреде от 20 до 25 коп.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,96 / 27,98
евро — 33,90 / 33,92

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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