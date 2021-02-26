Межбанк: эффект первого дня марта

Начало нового месяца: чего ждать по курсу доллара и евро в понедельник
Понедельник на валютном рынке не будет отличаться значительными объемами операций, но пройдет достаточно интересно. По нашим прогнозам, статистика торгов вряд ли превысит $ 130−170 млн при совершении до 440−530 сделок. Основная причина низких объемов — эффект первого дня нового отчетного периода. Клиенты и банки будут подводить итоги февраля и определяться с окончательными планами на март. Это традиционно снизит активность работы на межбанке в первой половине сессии и отразится на общих показателях торгов за день.
Ключевым в курсообразовании на межбанке 1 марта будет поведение и задачи крупных игроков. Нацбанк постарается особо в ситуацию не вмешиваться и выйдет на торги с соответствующей интервенцией только в случае значительных перекосов спроса и предложения на рынке. Но такие перекосы маловероятны с учетом первого дня месяца и поэтому скорее всего сегодня мы не увидим регулятор на торгах. Задачи же спекулянтов не изменятся. Они упорно пытаются подтянуть котировки к 28 гривнам за доллар и продолжат подобные попытки и сегодня. А с учетом того, что экспортеры еще не потратили полученные от Госказначейства возмещения НДС и не особо готовы продавать валютную выручку задешево — определенный шанс «догнать» курс к 28 гривнам у спекулянтов есть. Тестирование уровня в 28 гривен и выше — продолжится.
Дополнительно они будут активно зарабатывать по евровалюте, как за счет игры между наличным и безналичным курсами, так и за счет операций по евро в течении дня на нашем межбанке, где из-за скачков пары евро/доллар на международных рынках разница между курсами евро относительно гривны во время одной сессии может легко отличаться на 15−25 копеек.
Частично подстрахует нацвалюту завтрашний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Нерезиденты проявляют к нему большой интерес и поэтому станут достаточно активно, но при этом без привлечения лишнего внимания накапливать гривну под него. В том числе и за счет продажи валюты на межбанке.
Котировки межбанка, по прогнозам Finance.ua, 1 марта будут в пределах: доллар — коридор 27,85 — 28,05 грн, евро — коридор 33,55 — 33,95 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,96 / 27,98
евро — 33,90 / 33,92
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