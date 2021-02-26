1 марта 1988 года компания Apple Computer анонсировала выход нового устройства CD-ROM в компьютерах Apple II и Macintosh.

Основную работу по оцифровке оптического диска выполняли японский инженер-электрик Тошидата Дой и нидерландский ученый Кес Шуамер Имминк в течение 1979−1980 годов. Они работали в рабочей группе для Sony и Phillips.

CD-ROM — это разновидность компакт-дисков с данными, доступными только для чтения. Сначала такой тип дисков использовали только для хранения музыки, но впоследствии его доработали для хранения других цифровых данных.

В течение 1990-х CD-ROM широко использовали для распространения программного обеспечения, данных для компьютеров и игровых консолей 5-го поколения.