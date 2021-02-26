Как разблокировать банковскую карту, которая была заблокирована из-за долгов

Арест средств на счетах граждан чаще всего происходит из-за существующих долгов, неуплаченных штрафов, алиментов и может быть наложен государственным исполнителем.
Об этом сообщает Юго-Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Днепр.
«В настоящее время арест средств должников на счетах в банках по исполнительным производствам происходит, как по постановлению исполнителя об аресте средств должника, которое в бумажном виде направляется в банк, так и автоматизировано через внедрение электронного обмена информацией между государственными исполнителями и банковскими и другими финансовыми учреждениями, а также внедрение автоматизированного ареста на средства и другие ценности должника, находящиеся на счетах и на хранении в банках или других финансовых учреждениях, на счетах в ценных бумагах в депозитарных учреждениях», — говорится в сообщении.
Иногда арест накладывается на счета, которые используются для зачисления заработной платы, стипендии, пенсии, социальной помощи или других предусмотренных законодательством социальных выплат. Поскольку счет, который открывается для зачисления заработной платы, пенсии, стипендии или социальных выплат, обычно по условиям банковского обслуживания является обычным текущим счетом. Другими словами, это счет физического лица для собственных нужд, на который могут зачисляться любые средства, а не только средства с конкретным целевым назначением. Так как у государственного исполнителя нет технической возможности разделить, какие средства поступают на счет, то он имеет законные основания наложить арест на банковские счета.
Что делать в случае ареста банковского счета:
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