Высокие должности: ТОП-5 вакансий для топ-менеджеров

Удачное сочетание личных, деловых, профессиональных качеств — залог успеха руководителя.

Аналитики robota.ua подготовили подборку актуальных вакансий для топ-менеджеров на территории Украины.

Финансовый директор в Concert.ua (Киев):

компания, которая предоставляет сервис по продаже билетов, приглашает присоединиться к команде;

требования: опыт работы от 3-х лет на руководящих должностях в сфере финансового учета; высшее образование (бухгалтерия, экономика, финансы); опыт внедрения продуктов 1С, взаимодействие с разработчиками данной платформы; опыт работы с 1С 8.3 (знание 1С: ERP приветствуется);

работодатель предлагает: зарплату — 45 000 грн.

HR-директор/менеджер в «Власна Ферма» (Житомир):

сеть продуктовых магазинов ищет специалиста. Среди требований к кандидатам: опыт работы не менее 1 года; понимание основных HR-процессов;

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обязанности: управление направлением; поиск и подбор топ-персонала; адаптация сотрудников; создание условий для сплоченности всех сотрудников (командный дух и внимание к личности); ведение дистанционных программ обучения; участие в создании корпоративных мероприятий (конкурсы, праздники и т. д); участие в создании систем оценки персонала; систематическое оценивание персонала.

ІТ-директор в Estro (Луцк):

сеть магазинов обуви и аксессуаров открывает вакансию;

требования к кандидатам: управленческие: опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет; технические: опыт и умения в программировании; серверное ПО: Windows Server 2012\\2016): Active Directory, кластеризация, DNS , Terminal Services, RemoteApp, DFS , файловые службы, резервное копирование, владение PowerShell; гипервизоры: Windows Hyper-V Server; СУБД : MS SQL Server; сетевые устройства: RouterOS, D- LINK , TP- LINK : обязательно VPN \\GRE\\IPSec, routes, Clear, Firewall, в перспективе iOS (Cisco).

Начальник производства в Life Time (Ирпень):

интернет-магазин, который занимается продажей товаров в ОАЭ и США , ищет специалиста;

и , ищет специалиста; для работодателя важно, чтобы кандидат: имел успешный опыт работы начальником производства не менее 3-х лет; знал современные производственные технологии; имел опыт работы на серийном производстве; навыки работы с персоналом (20 человек), был стрессоустойчивым; имел опыт внедрения автоматизированных систем управления;

гарантируется: ставка — 30 000−50 000 грн.

Главный врач, медицинский директор в ON CLINIC (Днепр):

ведущий медицинский центр европейской сети объявляет конкурс на вакансию;

для работодателя важны: высшее медицинское образование (управление здравоохранением и экономическое — будут преимуществом); опыт работы на руководящих должностях в сфере медицины; владение ПК на высоком уровне; опыт работы в частных центрах; хорошие организационные навыки и лидерские качества;

функциональные обязанности: организация работы коллектива по оказанию своевременной и качественной медицинской и лекарственной помощи населению; привлечение к работе специалистов, внедрение новых средств и методов профилактики, диагностики и лечения, а также новых организационных форм оказания медицинской помощи населению и работы персонала; оценка квалификации врачей, контроль за своевременным повышением; контроль ведения медицинской документации; обучение и контроль соблюдения стандартов обслуживания, выполнение показателей.

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