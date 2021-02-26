Стефанишина рассказала о действиях Украины в случае вероятного завершения Nord Stream 2

Ответом Украины на вероятное завершение «Северного потока-2» может стать её полная интеграция в открытый и конкурентный энергетический рынок.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Сейчас Россия не имеет никаких инструментов, чтобы нанести вред нашей энергетической безопасности. Но, безусловно, завершение этого проекта (Северный поток-2) подорвет такую безопасность. Ответом на это может быть наша интеграция в европейский рынок и формирование единого пространства для конкуренции, для того, чтобы открыть рынок для компаний Евросоюза, — это еще один из путей, которые мы видим в Киеве. Поэтому ответ прост, и он был отражен в нашей принципиальной позиции во время переговоров над новым контрактом с „Газпромом“ — полностью основывать его на законодательстве ЕС», — отметила вице-премьер-министр, отвечая на вопрос корреспондента, какие предохранители имеет Украина против повторения многочисленных газовых войн, которые в прошлом развязывала Российская Федерация как против Украины, так и против Европы.

Она напомнила, что Россия неоднократно прибегала к радикальным действиям, пытаясь снизить уровень поставок газа и оставить как украинцев, так и европейских потребителей без газа. Украина ответила на это срочными мерами, которые были осуществлены вместе с европейскими партнерами и странами ЕС. Уже в течение 2014−2015 годов Украина подписала соглашения о реверсных поставках газа со Словакией, Польшей и другими соседними странами.