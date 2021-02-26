Эффективный алгоритм помог энергосистеме пройти зиму - Герус

Председатель
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Телеграм-канал депутата.
«Кардинальные изменения в украинской энергосистеме произошли буквально за неделю. Еще на прошлой неделе, когда были морозы -15С, в аварийных ремонтах находилось 13 энергоблоков. А сегодня в аварийном ремонте только один блок Славянской ТЭС, который действительно проводит ремонтные работы до конца марта. Такое стремительное возвращение энергоблоков с аварийных ремонтов в рабочее состояние считаю общей заслугой энергетических компаний, участников рынка, органов власти, средств массовой информации, журналистов, экспертов и всех неравнодушных», — отметил Герус.
Парламентарий особо отметил вклад государственной генерации в прохождение сверхсложного зимнего периода. «Центрэнерго запустил энергоблоки на газу, Укргидроэнерго в феврале выработало э/э на 30% выше плановых показателей, а Энергоатом досрочно завершил ремонт и включил в работу 2 блока: ХАЭС-2 и РАЭС-1. Этой зимой мы все вместе разработали эффективный работающий алгоритм как проходить сложные периоды, даже когда возникают форс-мажоры с остановками энергоблоков на аварийные ремонты», — подчеркнул Герус.
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