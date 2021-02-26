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НБУ будет выявлять нарушителей прав потребителей среди небанковских финучреждений

НБУ будет выявлять нарушителей прав потребителей среди небанковских финучреждений

Национальный банк предлагает определить порядок надзора за соблюдением небанковскими финучреждениями прав потребителей финансовых услуг.

НБУ обнародовал для общественного обсуждения проект положения о ведении надзора за соблюдением участниками рынка финуслуг законодательства о защите прав потребителей этих услуг.

Цель документа — утвердить прозрачный и универсальный подход к ведению такого надзора, выявлению нарушений, своевременному реагированию на них и минимизации риска нарушений в будущем.

НБУ, в частности, будет проверять, не нарушают ли ломбарды, финкомпании, кредитные союзы, страховщики и лица, не являющиеся банками, но имеющие право предоставлять отдельные финуслуги, права потребителей этих услуг.

Нацбанк будет проводить соответствующий безвыездный надзор на основании анализа обращений потребителей, договоров участника рынка и другой информации на сайтах и ​​в рекламе небанковских финучреждений, анализа информации из открытых источников.

Объектами дистанционного надзора в рамках этого документа станут небанковские финучреждения, лица, не являющиеся банками, но имеющие право предоставлять отдельные финуслуги, и посредники на рынках небанковских финуслуг.

НБУ будет запрашивать письменные объяснения, информацию и другие документы о правилах и условиях предоставления финуслуг и их рекламы. Положение определяет порядок оформления результатов дистанционного надзора, фиксации нарушений или признаков рисковой деятельности, а также процедуру предоставления такого документа участнику рынка.

Аналогичный порядок ведения дистанционного надзора по соблюдению законодательства о защите прав потребителей финуслуг уже работает для банков.

По материалам НВ
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