НБУ будет выявлять нарушителей прав потребителей среди небанковских финучреждений

Национальный банк предлагает определить порядок надзора за соблюдением небанковскими финучреждениями прав потребителей финансовых услуг.
НБУ обнародовал для общественного обсуждения проект положения о ведении надзора за соблюдением участниками рынка финуслуг законодательства о защите прав потребителей этих услуг.
Цель документа — утвердить прозрачный и универсальный подход к ведению такого надзора, выявлению нарушений, своевременному реагированию на них и минимизации риска нарушений в будущем.
НБУ, в частности, будет проверять, не нарушают ли ломбарды, финкомпании, кредитные союзы, страховщики и лица, не являющиеся банками, но имеющие право предоставлять отдельные финуслуги, права потребителей этих услуг.
Нацбанк будет проводить соответствующий безвыездный надзор на основании анализа обращений потребителей, договоров участника рынка и другой информации на сайтах и в рекламе небанковских финучреждений, анализа информации из открытых источников.
Объектами дистанционного надзора в рамках этого документа станут небанковские финучреждения, лица, не являющиеся банками, но имеющие право предоставлять отдельные финуслуги, и посредники на рынках небанковских финуслуг.
НБУ будет запрашивать письменные объяснения, информацию и другие документы о правилах и условиях предоставления финуслуг и их рекламы. Положение определяет порядок оформления результатов дистанционного надзора, фиксации нарушений или признаков рисковой деятельности, а также процедуру предоставления такого документа участнику рынка.
Аналогичный порядок ведения дистанционного надзора по соблюдению законодательства о защите прав потребителей финуслуг уже работает для банков.
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