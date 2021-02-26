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В каждом регионе планируют ввести институт бизнес-омбудсмена

В каждом регионе планируют ввести институт бизнес-омбудсмена

Институт местного бизнес-омбудсмена планируют ввести в каждом регионе. Кроме этого, хотят создать информационные, инкубационные, акселерационного центры поддержки бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Там отметили, что в центрах будут сосредоточивать внимание на инновациях и производственной деятельности.

Заместитель министра Ирина Новикова отметила, что первоочередной задачей министерства является “консолидация государственной национальной инфраструктуры поддержки и развития предпринимательства”.

Для этого Минэкономики, по словам заместителя министра, планирует сделать такие шаги:

  • Совместно с международными партнерами запустить программы состоятельности бизнес-объединений;
  • Создать центры поддержки бизнеса;
  • Ввести институт местного бизнес-омбудсмена в каждом регионе.

Ведомство существует для того, чтобы защищать права предпринимателей. Любые владельцы бизнеса могут пожаловаться в Совет бизнес-омбудсмена, если против них совершили неправомерные действия государственные или местные органы. На частные компании жаловаться нельзя.

Осенью 2019 бизнес-омбудсменом в Украине стал Марчин Свенчицкий – бывший мэр Варшавы и депутат сейма в Польше.

За все время существования Совет бизнес-омбудсмена помог вернуть украинским и иностранным компаниям 18,2 миллиарда гривен.

По материалам Телеканал 24
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