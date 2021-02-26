В каждом регионе планируют ввести институт бизнес-омбудсмена

Институт местного бизнес-омбудсмена планируют ввести в каждом регионе. Кроме этого, хотят создать информационные, инкубационные, акселерационного центры поддержки бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Читайте также: Главные препятствия для развития бизнеса в Украине
Там отметили, что в центрах будут сосредоточивать внимание на инновациях и производственной деятельности.
Заместитель министра Ирина Новикова отметила, что первоочередной задачей министерства является “консолидация государственной национальной инфраструктуры поддержки и развития предпринимательства”.
Для этого Минэкономики, по словам заместителя министра, планирует сделать такие шаги:
Ведомство существует для того, чтобы защищать права предпринимателей. Любые владельцы бизнеса могут пожаловаться в Совет бизнес-омбудсмена, если против них совершили неправомерные действия государственные или местные органы. На частные компании жаловаться нельзя.
Осенью 2019 бизнес-омбудсменом в Украине стал Марчин Свенчицкий – бывший мэр Варшавы и депутат сейма в Польше.
За все время существования Совет бизнес-омбудсмена помог вернуть украинским и иностранным компаниям 18,2 миллиарда гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Электроэнергия в феврале резко подорожала на 21% из-за проблем в энергетикеВчера, 06:35 - 2792 35
Китайцы и украинцы: сравнение зарплат, пенсий и ВВПВчера, 08:33 - 9722 13
Украинцы в разы переплачивают за коммуналку: как сократить суммы в платежкахВчера, 16:00 - 2020 10
Инвестиции в Bitcoin оказались для Tesla выгоднее продажи электрокаровВчера, 03:48 - 1760 9
На украинских дорогах появится новая разметкаПозавчера, 22:40 - 1879 6
С 1 марта 2021 года налоговая накладная заполняется по новой формеВчера, 13:00 - 4319
Как проверить авто по VIN-коду (инфографика)Вчера, 10:31 - 2900 1
Как изменился рынок новостроек Киева (январь 2021 года)Вчера, 14:00 - 2298
Украинцы в разы переплачивают за коммуналку: как сократить суммы в платежкахВчера, 16:00 - 2020 10
Как экономить на путешествиях самолетомВчера, 10:02 - 1899
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 548
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 1562
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1449 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1427 5
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе19.02.2021, 10:04 - 876 3