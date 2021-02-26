Фонд соцстрахования сократил перечень документов для получения выплат пострадавшими

Фонд социального страхования сократил перечень документов, предоставляемых пострадавшими на производстве или членами их семей в случае смерти пострадавших для получения страховых выплат.

Об этом сообщается на сайте ФССУ.

Исключена из перечня справка о составе семьи, выдача которой сегодня не предусмотрена нормативно-правовыми актами.

Кроме того, утверждено Положение о финансировании расходов на специальный медицинский, постоянный посторонний уход и бытовое обслуживание пострадавших, а также Положения о финансировании расходов на дополнительное питание пострадавшим.

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Также утвержден Порядок разработки и утверждения мероприятий по профилактике страховых случаев, проводимых за счет средств Фонда социального страхования Украины.

Во время заседания также утвержден Порядок обработки персональных данных в соответствующих базах Фонда, внесены изменения в Положение об условиях оплаты и стимулирования труда работников Фонда и урегулированы некоторые вопросы трудовых отношений, в частности, ограничение совместной работы лиц, являющихся близкими родственниками или свояками. Утверждена программа работ Фонда и план проведения заседаний правления на 2021 год.

Также правлением рассмотрен ряд кадровых вопросов и утверждена типовая форма контракта с руководителями управлений исполнительной дирекции Фонда.

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