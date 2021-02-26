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Фонд соцстрахования сократил перечень документов для получения выплат пострадавшими

Фонд соцстрахования сократил перечень документов для получения выплат пострадавшими

Фонд социального страхования сократил перечень документов, предоставляемых пострадавшими на производстве или членами их семей в случае смерти пострадавших для получения страховых выплат.

Об этом сообщается на сайте ФССУ.

Исключена из перечня справка о составе семьи, выдача которой сегодня не предусмотрена нормативно-правовыми актами.

Кроме того, утверждено Положение о финансировании расходов на специальный медицинский, постоянный посторонний уход и бытовое обслуживание пострадавших, а также Положения о финансировании расходов на дополнительное питание пострадавшим.

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Также утвержден Порядок разработки и утверждения мероприятий по профилактике страховых случаев, проводимых за счет средств Фонда социального страхования Украины.

Во время заседания также утвержден Порядок обработки персональных данных в соответствующих базах Фонда, внесены изменения в Положение об условиях оплаты и стимулирования труда работников Фонда и урегулированы некоторые вопросы трудовых отношений, в частности, ограничение совместной работы лиц, являющихся близкими родственниками или свояками. Утверждена программа работ Фонда и план проведения заседаний правления на 2021 год.

Также правлением рассмотрен ряд кадровых вопросов и утверждена типовая форма контракта с руководителями управлений исполнительной дирекции Фонда.

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По материалам Finance.UA
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