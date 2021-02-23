Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-19

Украинские ученые компании “Диапроф-Мед” запатентовали свой сверхчувствительный ИФА-тест на антиген коронавируса в биологическом материале дыхательных путей.

Об этом сообщает пресс-служба “Диапроф-Мед”.

Так, запатентованная украинскими учеными тест-система выявляет нуклеокапсидный антиген коронавируса SARS-CоV-2 в биологическом материале дыхательных путей — мазке из носоглотки.

Представленный украинскими учеными “Диапроф-Мед” в конце ноября ИФА-тест DIA ® ️-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген показал сверхточные результаты в выявлении COVID-19. Его основные характеристики делают этот диагностикум одним из лучших на рынке тест-систем.

Что известно об украинском запатентованный тесте: