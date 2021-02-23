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Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-19

Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-19

Украинские ученые компании “Диапроф-Мед” запатентовали свой сверхчувствительный ИФА-тест на антиген коронавируса в биологическом материале дыхательных путей.

Об этом сообщает пресс-служба “Диапроф-Мед”.

Так, запатентованная украинскими учеными тест-система выявляет нуклеокапсидный антиген коронавируса SARS-CоV-2 в биологическом материале дыхательных путей — мазке из носоглотки.

Представленный украинскими учеными “Диапроф-Мед” в конце ноября ИФА-тест DIA ® ️-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген показал сверхточные результаты в выявлении COVID-19. Его основные характеристики делают этот диагностикум одним из лучших на рынке тест-систем.

Что известно об украинском запатентованный тесте:

  • Аналитическая чувствительность составляет 10 пг/мл. Это означает, что украинский тест по меньшей мере в 75 раз чувствительнее лучшего экспресс-теста компании Abbott (750 пг/мл).
  • За счет высокой чувствительности обнаруживает COVID-19 за семь дней до появления первых симптомов.
  • Тестами можно проверять на COVID-19 до 1 миллиона в день благодаря простоте выполнения.
  • Является полноценной альтернативой ПЦР-метода, но значительно проще: не требует специального дорого оборудования и может проводиться на базе любого медицинского учреждения.
  • Стоимость одного теста – 70 гривен.
  • Идет в комплекте с раствором для транспортировки биологических образцов, который уничтожает вирус, но сохраняет его антигены. Таким образом биологические образцы больных COVID-19 безопасны для лабораторного персонала.
  • Проводится с помощью мазка из носоглотки
По материалам УНН
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