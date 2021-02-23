Будет ли налоговая проверять ФЛП и МСБ в 2021

Государственная налоговая служба в 2021 году не собирается проводить плановые проверки физических лиц — предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса.

Об этом в Укринформе во время презентации публичного отчета Государственной налоговой службы за 2020 год сказала первый заместитель главы ведомства Наталия Рубан.

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«Нам разрешили проводить плановые проверки, до 5 тысяч проверок у нас планируется в этом году», — сказала Рубан.

При этом, по ее словам, 95% внимания уделяется крупным предприятиям.

«В этих списках (предприятий — ред.), которые разрешены к проверке, вообще нет ФЛП — ни больших, ни малых. Нет малого и среднего бизнеса. В основном это крупный капитал», — подытожила первый зампред ГНС.

Согласно ст. 77 Налогового кодекса Украины, в план-график проведения документальных плановых проверок отбирают плательщиков, которые имеют риск неуплаты налогов и сборов, невыполнения другого законодательства.