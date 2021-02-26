LG придумала телевизор с выдвигающимся экраном и демонстрационным окном

Компания LG запатентовала умный телевизор с необычной конструкцией: речь идет об устройстве с выдвигающимся дисплеем на органических светодиодах (OLED). Возможно, подобная панель появится на коммерческом рынке.
Как сообщает ресурс LetsGoDigital, описание новинки обнародовано на сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA).
Идея заключается в использовании базы-подставки, внутри которой будет прятаться плоский OLED-экран. При этом сама база получит широкий вырез, позволяющий видеть часть дисплея в убранном состоянии.
Фото: LetsGoDigital
Такая конструкция позволит реализовать несколько режимов работы. Так, когда телевизор не используется, часть экрана, просматривающаяся через вырез, сможет демонстрировать время, дату или полезную информацию.
Для прослушивания музыки экран можно будет выдвинуть на небольшую высоту: при этом сверху будут отображаться органы управления, а в секции с вырезом — эквалайзер.
Наконец, для полноценного просмотра видеоматериалов или телевизионных программ пользователи смогут выдвинуть дисплей на всю высоту.
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