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В Украине анонсировали строительство хранилища для радиоактивных отходов, которые будут возвращаться из РФ

В Украине анонсировали строительство хранилища для радиоактивных отходов, которые будут возвращаться из РФ

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения собирается в этом году начать предварительные процедуры для строительства хранилища для хранения остекленных высокоактивных радиоактивных отходов (РАО), которые будут возвращаться из Российской Федерации.

Об этом говорится в отчете ГАЗО о результатах работы в 2020 году.

«Мы надеемся, что в марте начнем открывать тендерные предложения, в начале лета объявим победителя и начнем заключать соглашения», — отметил и.о. председателя ГАЗО Андрей Пляцко по поводу старта строительства хранилища для этих РАО, которые будут возвращаться с РФ.

Как сообщали ранее в Минэкологии, эти радиоактивные отходы ранее Украина отправляла на переработку и 20-летнее хранение в Челябинск в РФ. Срок возврата материалов несколько раз переносили из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры. Сначала на 2016 год, а позже — на 2018-й. Украина должна их забрать.

Также в ГАЗО отчитались, что в 2020 году важным этапом в работе Агентства было проведение Чернобыльской АЭС «горячих» испытаний Хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2).

По материалам УНН
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