Глава Минздрава прокомментировал «ковидные» доплаты медработникам

С 1 апреля медработники Украины перейдут на новую программу медицинских гарантий.
Об этом 25 февраля во время прямого эфира общественно-политического ток-шоу «Право на власть» рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
«У нас есть доплаты, которые по „ковиду“ доплачиваются — 300%. И были введены доплаты с 1 сентября для врачей и медицинских работников среднего и низшего звеньев: 70% от должностного оклада, 50% минимальной заработной платы для среднего медицинского персонала и для младшего медицинского персонала — 25%. Они все сохранены. С 1 апреля они просто перейдут в новую программу медицинских гарантий», — отметил министр здравоохранения.
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