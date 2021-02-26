Инвестирование в экономику Донецкой области за 2020 год сократилось на треть

В январе-декабре 2020 года предприятиями и организациями Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) за счет всех источников финансирования использовано, по предварительным данным, 25 103,9 млн грн капитальных инвестиций, или 6,0% общего их объема в Украине. По этому показателю регион занял третье место после г. Киева и Днепропетровской области.
Вместе с тем с самого начала 2020 года условия для инвестиционной деятельности ухудшились, а в дальнейшем ситуация усложнилась вследствие пандемии коронавирусной инфекции. В І квартале по сравнению с соответствующим кварталом 2019 года объем капитальных инвестиций в регионе уменьшился (с учетом изменений цен) на 30,2%, во ІІ квартале — на 39,2%, в ІІІ квартале — на 26,4%, в IV квартале — на 38,1%. В январе-декабре 2020 года по сравнению с январем-декабрем предыдущего года инвестирование в экономику Донецкой области сократилось на 34,4%.
В промышленности объем капитальных инвестиций уменьшился по сравнению с январем-декабрем 2019 года на 45,3%, а в IV квартале 2020 года против IV квартала предыдущего года — вдвое. Всего промышленными предприятиями области в январе-декабре 2020 года освоено 14 718,8 млн грн. Удельный вес капитальных инвестиций, использованных в промышленности, в общем объеме инвестиций по области оставался значительным, однако за год заметно снизился: в І квартале он составлял 78,5%, в І полугодии — 71,5%, в январе-сентябре — 60,6%, в январе-декабре — 58,6%.
Среди промышленных видов деятельности больше половины (52,4%) инвестиций использовано в металлургическом комплексе — 7708,1 млн грн, что в 2,3 раза меньше, чем в январе-декабре 2019 года. Инвестиции в угольную отрасль региона сократились на 28,3% и составили в январе-декабре 2020 года 3903,8 млн грн, или 26,5% инвестирования промышленности.
Инвестиции в жилищное строительство в январе-декабре 2020 года составили 208,9 млн грн, или лишь 0,8% всех капитальных вложений (по Украине — 8,7%).
В целом по экономике области основным источником финансирования инвестиционной деятельности оставались собственные средства предприятий и организаций. В январе-декабре 2020 года они составили 19 311,8 млн грн, или 76,9% общего объема капитальных инвестиций. За счет средств государственного бюджета освоено 2951,8 млн грн, или 11,8%, капитальные инвестиции за счет средств местных бюджетов составили 2448,6 млн грн, или 9,8%. На банковские кредиты и другие заимствования в области приходилось 337,8 млн грн, или 1,3% всех капитальных инвестиций.
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