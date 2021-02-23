Стала известна цена Xiaomi Mi 11 в Украине (видео)

Xiaomi провела украинскую презентацию флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 — цены на него начинаются от 24 999 грн.

Напомним, анонс глобальной версии новейшего флагманского смартфона Mi 11, который вышел в Китае еще в конце прошлого года, состоялся 8 февраля. Но гривневые цены и точные сроки начала официальных продаж в Украине раскрыли только 26 февраля в рамках отдельной онлайн-презентации.

Оформить предзаказ на Xiaomi Mi 11 можно на сайте и в оффлайн-магазинах «Алло», а также в авторизованных магазинах Mi Store, а фактически продажи начнутся в начале марта (точная дата пока не сообщается).

Рекомендованная цена Xiaomi Mi 11 для Украины составляет 24 999 грн за версию 128 ГБ и 26 999 за версию 256 ГБ. То есть, украинские цены выше китайских, но примерно соответствуют европейским — 749 евро и 799 евро в зависимости от версии. При оформлении предзаказа на старшую версию с 256 ГБ памяти до 3 марта можно получить сертификат на 4000 грн для покупок товаров экосистемы Xiaomi.