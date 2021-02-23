Зеленский назначил экс-министра финансов Маркарову послом Украины в США

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 75/2021 о назначении экс-министра финансов Оксаны Маркаровой чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.
Об этом сообщает Офис президента.
«Приветствуя Оксану Маркарову с назначением, глава государства отметил, что ее кандидатура имеет три ключевых преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США», — говорится в сообщении.
«Убежден, что эти три фактора являются формулой успеха для укрепления стратегического партнерства Украины и США», — сказал Зеленский.
По его словам, Маркаровой необходимо сосредоточиться в первую очередь на налаживании эффективного диалога с администрацией нового президента США Джо Байдена.
Также необходимо активно работать с Конгрессом США, поддерживать постоянный диалог с законодателями и укреплять двухпартийную поддержку Украины.
«Владимир Зеленский акцентировал внимание на важности привлечения США к процессу урегулирования на Донбассе, а также к усилиям по деоккупации Крыма. Особое внимание президент уделил необходимости усиления санкций США против России, в частности по проекту „Северный поток-2“. Принципиально важна и поддержка Вашингтоном евроатлантического курса Украины, прежде всего в вопросе принятия решения НАТО о предоставлении Украине ПДЧ», — добавили в ОП.
Также, по словам Зеленского, среди основных задач нового посла Украины в США — способствовать продолжению поддержки со стороны США внутренней трансформации Украины для улучшения благосостояния граждан.
«Также я уверен, что Оксана Маркарова покажет пример в развитии экономической дипломатии: в привлечении прямых иностранных инвестиций в Украину, в продвижении украинского экспорта и отстаивании интересов украинского бизнеса, что является особенно важным вопросом для всех наших дипломатических представителей и чего я от них требую» , — сказал президент.
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