Тим Кук обещает совершенно новый iPhone

Компания Apple провела ежегодное собрание акционеров, в рамках которого проанализировали результаты Apple в 2020 году. Также генеральный директор компании Тим Кук рассказал о некоторых планах компании, пишет Mydrivers.
В частности, Тим Кук намекнул, что в этом году появится “совершенно новый iPhone”.
Больше деталей рассказывают источники. По слухам, речь идет о долгожданной смене дизайна. Напомним, с 2017 года большинство iPhone имеют так называемую “монобровь”. Там располагаются отверстие громкоговорителя и система камер, необходимая для работы технологии FaceID.
К слову, большинство других производителей уже давно отказались от такого дизайна, перейдя на более интересные решения, как, например, камера, врезанная в экран.
После запуска iPhone 12 источники заявляли, что Apple тестирует прототип смартфона iPhone 13 уже без этой челки. Если результаты тестирования удовлетворят Apple, то iPhone 13 и все последующие iPhone лишатся этого выреза.
И даже если вырез полностью не уберут, то его должны уменьшить. Так говорят инсайдеры. Согласно этим данным, компания полностью откажется от выреза не ранее 2022 года.
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