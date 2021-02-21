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Гарантирование вкладов планируют расширить на кредитные союзы и страхование жизни

Гарантирование вкладов планируют расширить на кредитные союзы и страхование жизни

Совет по финансовой стабильности согласовал концепцию создания системы гарантирования вкладов членов кредитных союзов и гарантирования выплат по договорам страхования жизни. Обеспечение планируется на базе Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отмечается в сообщении, НБУ и ФГВФЛ предложат возможные параметры системы гарантирования для дальнейшего обсуждения с участниками рынка.

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Кроме того, члены РФС подтвердили необходимость имплементации плана реструктуризации долгов ФГВФЛ перед государством, утвержденного в сентябре 2020 года.

«Реструктуризация долгов ФГВФЛ является необходимым условием для повышения гарантированной суммы возмещения вкладов и расширения сферы действия системы гарантирования вкладов. Это также одно из обязательств Украины в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Фонд гарантирования вкладов работает над вопросом повышения гарантированной суммы возмещения вкладов. Гарантированная сумма в странах ЕС на сегодня составляет 100 000 евро. Двигаясь по европейским стандартам, Фонд гарантирования вкладов ставит перед собой задачу поэтапно достичь этого показателя. Фонд ставит перед собой задачу на первом этапе повысить гарантии до 600 000 грн, что позволит достичь покрытия 65% от суммы вкладов.
  • За годы существования Фонд уже выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков гарантированное государством возмещение на общую сумму более 94 млрд грн.

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По материалам РБК-Украина
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