Гарантирование вкладов планируют расширить на кредитные союзы и страхование жизни

Совет по финансовой стабильности согласовал концепцию создания системы гарантирования вкладов членов кредитных союзов и гарантирования выплат по договорам страхования жизни. Обеспечение планируется на базе Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Как отмечается в сообщении, НБУ и ФГВФЛ предложат возможные параметры системы гарантирования для дальнейшего обсуждения с участниками рынка.
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Кроме того, члены РФС подтвердили необходимость имплементации плана реструктуризации долгов ФГВФЛ перед государством, утвержденного в сентябре 2020 года.
«Реструктуризация долгов ФГВФЛ является необходимым условием для повышения гарантированной суммы возмещения вкладов и расширения сферы действия системы гарантирования вкладов. Это также одно из обязательств Украины в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом», — говорится в сообщении.
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