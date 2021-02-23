Новый порядок заполнения реквизита «Назначение платежа» для пользователей единого счета

С 26 февраля 2021 года вступает в силу Порядок заполнения реквизита «Назначение платежа» для пользователей единого счета.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Волынской области.
Так приказом Министерства финансов Украины от
Плательщики, включенные в реестр плательщиков, использующих единый счет, при заполнении реквизита «Назначение платежа» расчетного документа на перевод в случае уплаты (взыскания) налогов, сборов, платежей, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование с использованием единого счета (далее — расчетные документы), должны руководствоваться требованиями раздела II Порядка заполнения документов.
При оформлении расчетных документов плательщиком должны быть заполнены все 14 обязательных полей реквизита «Назначение платежа», разделенных между собой знаком «;», каждое из которых содержит соответствующую информацию или знак «;» как признак наличия соответствующего поля в случае, когда такое поле не подлежит заполнению (последнее из 14 полей всегда содержит знак «#»).
Плательщики, которые платят деньги на единый счет, в реквизите «Назначение платежа» расчетного документа могут определить направление использования средств (одного или нескольких получателей) либо не определить такое направление.
Суммы платежей по расчетным документам, по которым плательщиком определено или не определено направление использования средств, уплаченных на единый счет, включаются в реестр платежей по единому счету в разрезе отдельного плательщика в составе сводного реестра платежей по единому счету с учетом очередности уплаты.
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