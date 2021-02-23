0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 133 0

Новый порядок заполнения реквизита «Назначение платежа» для пользователей единого счета

Новый порядок заполнения реквизита «Назначение платежа» для пользователей единого счета

С 26 февраля 2021 года вступает в силу Порядок заполнения реквизита «Назначение платежа» для пользователей единого счета.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Волынской области.

Так приказом Министерства финансов Украины от 31.12.2020 № 847 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 24 июля 2015 № 666», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 15 февраля 2021 г. за № 190/35 812 и вступает в силу с 26.02. 2021, утвержден Порядок заполнения реквизита «Назначение платежа» расчетных документов на перевод в случае уплаты (взыскания) налогов, сборов, платежей в бюджетные счета и/или единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на небюджетные счета, а также на единый счет.

Плательщики, включенные в реестр плательщиков, использующих единый счет, при заполнении реквизита «Назначение платежа» расчетного документа на перевод в случае уплаты (взыскания) налогов, сборов, платежей, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование с использованием единого счета (далее — расчетные документы), должны руководствоваться требованиями раздела II Порядка заполнения документов.

При оформлении расчетных документов плательщиком должны быть заполнены все 14 обязательных полей реквизита «Назначение платежа», разделенных между собой знаком «;», каждое из которых содержит соответствующую информацию или знак «;» как признак наличия соответствующего поля в случае, когда такое поле не подлежит заполнению (последнее из 14 полей всегда содержит знак «#»).

Плательщики, которые платят деньги на единый счет, в реквизите «Назначение платежа» расчетного документа могут определить направление использования средств (одного или нескольких получателей) либо не определить такое направление.

Суммы платежей по расчетным документам, по которым плательщиком определено или не определено направление использования средств, уплаченных на единый счет, включаются в реестр платежей по единому счету в разрезе отдельного плательщика в составе сводного реестра платежей по единому счету с учетом очередности уплаты.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.