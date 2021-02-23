ZTE показала подэкранную систему распознавания лиц в работе (видео)

На выставке MWC 2021 в Шанхае компания ZTE представила фирменную технологию сканирования лица с подэкранным размещением сенсора. Вендор также продемонстрировал работу нового модуля, который может использоваться не только для разблокировки устройства, но и для 3D-моделирования в сценариях, связанных с дополненной реальностью.
При разработке второго поколения «невидимых» датчиков компания сделала их менее заметными, увеличив плотность пикселей матрицы в области размещения сенсора вдвое — с 200 до 400 ppi. Одновременно бренд заявил об использовании технологии компенсации потерь пропускания света сквозь экран.
В состав модуля входит инфракрасный излучатель, собирающий данные о положении лица в пространстве. Затем эта информация обрабатывается специальными алгоритмами, позволяющими в итоге разблокировать устройство. Ожидается, что первым гаджетом с поддержкой оригинальной технологии станет смартфон ZTE Axon 30 Pro. Кроме того, частота обновления дисплея новинки будет увеличена с 90 до 120 Гц.
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