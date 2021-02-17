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«Энергоатом» отсудил у «Гарпока» 4,1 миллиарда гривен

«Энергоатом» отсудил у «Гарпока» 4,1 миллиарда гривен

Хозсуд г. Киева удовлетворил иск НАЭК «Энергоатом» против ГП «Гарантированный покупатель» о взыскании 4,1 млрд грн задолженности за поставленную электроэнергию в начале 2020 года.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном 23 февраля, сообщает Finbalance.

В решении отмечается, что исковые требования обоснованы нарушением «Гарпоком» обязательств по двум февральским договорам в 2020 году в части оплаты полученной электрической энергии.

Суд установил, что «ГП „Гарантированный покупатель“ за проданную электрическую энергию надлежащим образом с истцом не рассчитывалось», в результате чего возникла задолженность в 3,7 млрд грн.

С учетом размера начисленной пени в 79 млн грн, 270 млн грн штрафа, 27 млн грн с 3% годовых и инфляционных расходов, общая сумма взыскания в пользу «Энергоатома» составляет 4,14 млрд грн.

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики, рассмотрит изменения к смете ГП «Гарантированный покупатель», которые увеличат его расходы на судебные процессы на 2,7 миллиона гривен из-за наличия 130 открытых дел в «зеленой» энергетике.

ГП «Гарантированный покупатель» оплатил еще 2,23 миллиарда гривен по долгам в 2020 году перед производителями «зеленой» энергетики, столько же — в пользу «Энергоатома».

В «Энергоатоме» появились опасения, что правительство может продлить специальную обязанность компании продавать 50% электроэнергии за 1−15 копеек за кВт/ч «Гарантированному покупателю».

По материалам Економічна Правда
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