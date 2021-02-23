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Siemens запустит в Великобритании производство водородных автомобилей

Siemens запустит в Великобритании производство водородных автомобилей

Немецкая энергетическая компания Siemens запустит массовое производство нескольких моделей автомобилей на водородных топливных элементах.

Об этом говорится в меморандуме о взаимопонимании, который концерн заключил с британским стартапом Riversimple, сообщает hightech.plus.

По информации издания, подразделение Siemens UK профинансирует строительство двух новых предприятий на территории Великобритании, каждое из которых будет производить по пять тысяч автомобилей в год.

Сначала Riversimple получит необходимые ресурсы для массового производства двухместного купе Rasa, которое запустят в 2023 году, а затем для водородного фургона, который будут выпускать с 2026 года.

В долгосрочной перспективе Riversimple имеет целью предоставить клиентам в лизинг 180 тысяч водородных автомобилей до 2032 года.

Riversimple была основана в 2007 году и разработала свой первый водородный автомобиль более 10 лет назад. Однако компании не удавалось выйти на массовый рынок из-за ограниченного производства — максимальный объем поставок ограничивался 5 тысячами моделей Rasa в год.

Siemens UK позволит Riversimple увеличить скорость изготовления автомобилей в три раза и создать 220 новых рабочих мест.

Позднее Siemens поможет Riversimple сформировать надежные цепочки поставок водорода и постепенно еще нарастить производственные линии. Британский стартап будет как расширять существующие предприятия, так и строить новые.

Кроме этого, компания планирует разработать еще один легковой автомобиль и небольшой минивэн — обе модели будут поставляться с водородным двигателем и построены на той же платформе, что и Rasa.

«Siemens разделяет нашу страсть к устойчивому развитию, водороду и экономике замкнутого цикла, и имеет большой опыт в сфере технологического программного обеспечения и моделирования заводов, а также финансирование технологического сектора», — заявил управляющий директор Riversimple Хьюго Спауэрс.

Одновременно с анонсом сделки с Siemens, Riversimple также объявила о новой цель — привлечь $ 200 млн в течение трех лет. Эти деньги также пойдут на строительство новых предприятий и финансирование разработок компании.

По материалам Дело
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