Siemens запустит в Великобритании производство водородных автомобилей

Немецкая энергетическая компания Siemens запустит массовое производство нескольких моделей автомобилей на водородных топливных элементах.
Об этом говорится в меморандуме о взаимопонимании, который концерн заключил с британским стартапом Riversimple, сообщает hightech.plus.
По информации издания, подразделение Siemens UK профинансирует строительство двух новых предприятий на территории Великобритании, каждое из которых будет производить по пять тысяч автомобилей в год.
Сначала Riversimple получит необходимые ресурсы для массового производства двухместного купе Rasa, которое запустят в 2023 году, а затем для водородного фургона, который будут выпускать с 2026 года.
В долгосрочной перспективе Riversimple имеет целью предоставить клиентам в лизинг 180 тысяч водородных автомобилей до 2032 года.
Riversimple была основана в 2007 году и разработала свой первый водородный автомобиль более 10 лет назад. Однако компании не удавалось выйти на массовый рынок из-за ограниченного производства — максимальный объем поставок ограничивался 5 тысячами моделей Rasa в год.
Siemens UK позволит Riversimple увеличить скорость изготовления автомобилей в три раза и создать 220 новых рабочих мест.
Позднее Siemens поможет Riversimple сформировать надежные цепочки поставок водорода и постепенно еще нарастить производственные линии. Британский стартап будет как расширять существующие предприятия, так и строить новые.
Кроме этого, компания планирует разработать еще один легковой автомобиль и небольшой минивэн — обе модели будут поставляться с водородным двигателем и построены на той же платформе, что и Rasa.
«Siemens разделяет нашу страсть к устойчивому развитию, водороду и экономике замкнутого цикла, и имеет большой опыт в сфере технологического программного обеспечения и моделирования заводов, а также финансирование технологического сектора», — заявил управляющий директор Riversimple Хьюго Спауэрс.
Одновременно с анонсом сделки с Siemens, Riversimple также объявила о новой цель — привлечь $ 200 млн в течение трех лет. Эти деньги также пойдут на строительство новых предприятий и финансирование разработок компании.
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