Доплата к зарплате за многосменный режим работы

В Украине при многосменном режиме работы установлена доплата в размере 20% часовой тарифной ставки.
Об этом сообщает главный государственный инспектор отдела по вопросам экспертизы условий труда Управления Гоструда в области Наталья Пащенко.
Под сменной работой подразумевается метод организации труда в две, три или четыре смены, который может быть непрерывным или с перерывами, при котором работники последовательно сменяют друг друга на одних и тех же рабочих местах в соответствии с графиком сменности, вводится в случаях, когда длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также с целью более эффективного использования оборудования, увеличения объемов выпускаемой продукции или предоставляемых услуг.
Многосменный режим работы – это такой режим, когда на предприятии, в учреждении, организации работа в течение суток выполняется в две и больше смен, продолжительность каждой из них не должна быть меньше установленной законодательством продолжительности рабочего дня.
Размеры надбавок:
Предоставление отпусков за работу в вечернюю и ночную смены действующим законодательством не предусмотрено.
Работа в ночное время:
Следует учесть, что вечерние часы — с 18:00 до 22:00; ночные часы — с 22:00 до 06:00.
Работа в вечернее время:
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