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Доплата к зарплате за многосменный режим работы

Доплата к зарплате за многосменный режим работы

В Украине при многосменном режиме работы установлена ​​доплата в размере 20% часовой тарифной ставки.

Об этом сообщает главный государственный инспектор отдела по вопросам экспертизы условий труда Управления Гоструда в области Наталья Пащенко.

Под сменной работой подразумевается метод организации труда в две, три или четыре смены, который может быть непрерывным или с перерывами, при котором работники последовательно сменяют друг друга на одних и тех же рабочих местах в соответствии с графиком сменности, вводится в случаях, когда длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также с целью более эффективного использования оборудования, увеличения объемов выпускаемой продукции или предоставляемых услуг.

Многосменный режим работы – это такой режим, когда на предприятии, в учреждении, организации работа в течение суток выполняется в две и больше смен, продолжительность каждой из них не должна быть меньше установленной законодательством продолжительности рабочего дня.

Размеры надбавок:

  • при многосменном режиме работы предприятие самостоятельно устанавливает в коллективном договоре условия введения и размеры надбавок, доплат (в том числе и за работу в вечернее время), премий, вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат, с соблюдением норм и гарантий, предусмотренных законодательством, генеральным, отраслевым (межотраслевым) и территориальными соглашениями;
  • Генеральным соглашением о регулировании основных принципов и норм реализации социально-экономической политики и трудовых отношений в Украине от 23.08.2016 установлена ​​доплата в размере 20% часовой тарифной ставки (оклада, должностного оклада) за каждый час работы в вечернее время с 18 до 22 часа (при многосменном режиме работы);
  • для предприятий, которые находятся в сфере действия генерального, отраслевого (межотраслевого), территориального соглашений, установление этой доплаты в размере не ниже, чем определено соглашениями в коллективном договоре, обязательно.

Предоставление отпусков за работу в вечернюю и ночную смены действующим законодательством не предусмотрено.

Работа в ночное время:

  • если график выхода на работу работников предусматривает работу в ночное время, то ее продолжительность включается в продолжительность работы работника. Компенсацией работы в таких условиях является доплата за работу в ночное время, которая начисляется за фактически отработанные часы в ночное время не ниже 20% тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время;
  • ниже этого предела или вообще не оплачивать работу в ночное время нельзя;
  • доплата за работу в ночное время начисляется по итогам каждого месяца независимо от учетного периода.

Следует учесть, что вечерние часы — с 18:00 до 22:00; ночные часы — с 22:00 до 06:00.

Работа в вечернее время:

  • доплата за работу в вечернее время, предусмотренная Генеральным соглашением, не производится, если режим работы работников не относится к многосменному режиму (например, работа сторожей по соответствующему графику выхода на работу);
  • является многосменным, но на предприятие не распространяются положения Генерального соглашения и такая ​​доплата не предусмотрена коллективным договором (другими внутренними документами предприятия).

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По материалам Finance.UA
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