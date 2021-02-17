К кому может прийти с проверкой Фонд социального страхования

Ведение контроля за соблюдением порядка использования страхователями страховых средств Фонда социального страхования Украины — одна из задач и функций управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Киевской области.
Об этом сообщается на сайте Управления исполнительной дирекции Фонда в Киевской области.
Карантин не влияет на плановые или внеплановые проверки Фонда, потому что Фонд не входит в перечень государственных органов надзора (контролирующих органов), на которые распространяется Закон «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» от
Внеплановая проверка может быть назначена, если возник хотя бы один индикатор высокого риска страхователя:
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При подготовке к плановой или внеплановой проверке проверить нужно все, что связано с учетом больничных, декретных, а также пособия на погребение и при несчастном случае на производстве, если таковые были.
Наиболее распространении нарушения, на которые обычно обращают внимание при проверке от ФСС:
«С целью предупреждения неправомерного использования средств Фонда, подчеркиваем недопустимость злоупотреблений при оформлении листков нетрудоспособности и своевременную подачу отделению информации комиссиями по социальному страхованию предприятий, организаций в случае возникновения каких-либо проблемных вопросов при назначении пособия по временной нетрудоспособности в каждом отдельном случае нетрудоспособности. Поэтому страхователям необходимо четко руководствоваться нормами действующего законодательства при назначении материального обеспечения», — говорится в сообщении.
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