0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 178 0

К кому может прийти с проверкой Фонд социального страхования

К кому может прийти с проверкой Фонд социального страхования

Ведение контроля за соблюдением порядка использования страхователями страховых средств Фонда социального страхования Украины — одна из задач и функций управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Киевской области.

Об этом сообщается на сайте Управления исполнительной дирекции Фонда в Киевской области.

Карантин не влияет на плановые или внеплановые проверки Фонда, потому что Фонд не входит в перечень государственных органов надзора (контролирующих органов), на которые распространяется Закон «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» от 05.04.2007 № 877. Поэтому Фонд имеет и в дальнейшем будет иметь право проверять как планово, так и внепланово, несмотря на карантин.

Внеплановая проверка может быть назначена, если возник хотя бы один индикатор высокого риска страхователя:

  • при закрытии ФЛД, ликвидации предприятия, реорганизации, а также по собственному желанию страхователя;
  • расходы ФСС возросли на 10%, а фонд заработной платы не вырос;
  • неправомерное использование средств ФСС, если было установлено;
  • жалоба застрахованного лица — работника и т. д.;
  • наличие системных нарушений, которые были установлены во время 2-х предыдущих документальных проверок;
  • подача возражения на акт проверки, если нужно выяснить дополнительные обстоятельства.

Читайте также: Нацбанк напомнил страховщикам об аудиторских отчетах

При подготовке к плановой или внеплановой проверке проверить нужно все, что связано с учетом больничных, декретных, а также пособия на погребение и при несчастном случае на производстве, если таковые были.

Наиболее распространении нарушения, на которые обычно обращают внимание при проверке от ФСС:

  • ошибки в самих расчетах:
  • начисления среднедневной зарплаты,
  • неверное определение количества дней расчетного периода, или самого расчетного периода;
  • неучет страхового стажа за последний год,
  • неверное определение количества дней к оплате по больничному, насчитали больничный за счет ФСС всю сумму, хотя первые 5 дней оплачивает предприятие.

«С целью предупреждения неправомерного использования средств Фонда, подчеркиваем недопустимость злоупотреблений при оформлении листков нетрудоспособности и своевременную подачу отделению информации комиссиями по социальному страхованию предприятий, организаций в случае возникновения каких-либо проблемных вопросов при назначении пособия по временной нетрудоспособности в каждом отдельном случае нетрудоспособности. Поэтому страхователям необходимо четко руководствоваться нормами действующего законодательства при назначении материального обеспечения», — говорится в сообщении.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Страхование
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.