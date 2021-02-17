К кому может прийти с проверкой Фонд социального страхования

Ведение контроля за соблюдением порядка использования страхователями страховых средств Фонда социального страхования Украины — одна из задач и функций управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Киевской области.

Об этом сообщается на сайте Управления исполнительной дирекции Фонда в Киевской области.

Карантин не влияет на плановые или внеплановые проверки Фонда, потому что Фонд не входит в перечень государственных органов надзора (контролирующих органов), на которые распространяется Закон «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» от 05.04.2007 № 877. Поэтому Фонд имеет и в дальнейшем будет иметь право проверять как планово, так и внепланово, несмотря на карантин.

Внеплановая проверка может быть назначена, если возник хотя бы один индикатор высокого риска страхователя:

при закрытии ФЛД , ликвидации предприятия, реорганизации, а также по собственному желанию страхователя;

, ликвидации предприятия, реорганизации, а также по собственному желанию страхователя; расходы ФСС возросли на 10%, а фонд заработной платы не вырос;

возросли на 10%, а фонд заработной платы не вырос; неправомерное использование средств ФСС , если было установлено;

, если было установлено; жалоба застрахованного лица — работника и т. д. ;

; наличие системных нарушений, которые были установлены во время 2-х предыдущих документальных проверок;

подача возражения на акт проверки, если нужно выяснить дополнительные обстоятельства.

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При подготовке к плановой или внеплановой проверке проверить нужно все, что связано с учетом больничных, декретных, а также пособия на погребение и при несчастном случае на производстве, если таковые были.

Наиболее распространении нарушения, на которые обычно обращают внимание при проверке от ФСС:

ошибки в самих расчетах:

начисления среднедневной зарплаты,

неверное определение количества дней расчетного периода, или самого расчетного периода;

неучет страхового стажа за последний год,

неверное определение количества дней к оплате по больничному, насчитали больничный за счет ФСС всю сумму, хотя первые 5 дней оплачивает предприятие.

«С целью предупреждения неправомерного использования средств Фонда, подчеркиваем недопустимость злоупотреблений при оформлении листков нетрудоспособности и своевременную подачу отделению информации комиссиями по социальному страхованию предприятий, организаций в случае возникновения каких-либо проблемных вопросов при назначении пособия по временной нетрудоспособности в каждом отдельном случае нетрудоспособности. Поэтому страхователям необходимо четко руководствоваться нормами действующего законодательства при назначении материального обеспечения», — говорится в сообщении.

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