Межбанк: участникам торгов придется искать компромисс

Четверг будет одним из самых активных дней этой недели на валютном рынке. Причин две:

1. Завершение отчетного периода у клиентов. Компании не оставляют на последний рабочий день свои основные операции по завершению месяца, руководствуясь принципом «мало ли что» и поэтому проводят их обычно ранее. Сегодня они завершат все основные сделки, чтобы завтра только уже «отрихтовать» свои операции за весь февраль. Это касается как расчетов в гривне, так и в валюте. Поэтому в этот четверг мы ожидаем достаточно неплохую статистику торгов в пределах до $ 190 млн при совершении до 570−600 сделок. Рост активности клиентов простимулирует и спекулянтов, которые продолжат попытки все же «догнать» курс к 28 гривнам за доллар.

2. Возмещения НДС экспортерам. Государство постепенно рассчитывается с экспортерами по возмещению НДС, но делает это «не торопясь» и в ограниченных объемах. Но конец месяца для бизнеса наступает уже завтра и Госказначейству за эти два дня надо полностью рассчитаться с долгами по этой статье. Это значит, что в ближайшее время на рынок выйдет достаточно большой объем гривневых ресурсов, что усилит давление на курс за счет того, что экспортеры сократят объемы продаваемой ими валютной выручки и будут тратить средства, полученные в виде возмещений НДС. Это спровоцирует перекосы на межбанке в части спроса и предложения и будет играть на руку спекулянтам.

Со стороны поведения Нацбанка ситуация особо не поменяется. Регулятор постарается на межбанк не выходить и интервенций не проводить, предоставляя участникам торгов самим находить компромисс по курсу.

Котировки межбанка, по прогнозам, в четверг 25 февраля будут в пределах: доллар — коридор 27,85−28,05 грн, евро — коридор 33,90−34,15 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,94 / 27,96

евро — 34,10 / 34,12

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке