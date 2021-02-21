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Куба начала массовое производство собственной COVID-вакцины

Куба начала массовое производство собственной COVID-вакцины

Куба начала массовое производство собственной вакцины от коронавируса Abdala. Препарат уже продемонстрировал безопасность и эффективность во время клинических испытаний.

Об этом сообщает кубинская фармацевтическая компания BioCubaFarma, передает Granma.

«Вакцина Abdala уже производится в больших масштабах для третьей фазы клинических испытаний», — говорится в сообщении.

Первая фаза испытаний вакцины Abdala началась 7 декабря, а вторая фаза — 1 февраля. Планируется, что в марте начнется заключительный этап испытаний.

Отметим, параллельно с Abdala Куба проводит испытания вакцины Sovereign 02. Третья фаза клинических испытаний препарата должна начаться 1 марта с участием 42,6 тысячи добровольцев. Если испытания пройдут успешно, Куба планирует поставить около 100 млн доз Sovereign 02 в зарубежные страны.

По материалам РБК-Украина
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