Rolls-Royce представил спецверсию седана Phantom Tempus (фото, видео)

Компания Rolls-Royce презентовала специальную версию Phantom, получившую название Tempus. В нем есть множество косметических изменений, которые, по словам представителя бренда, «вдохновлены временем, астрономическими явлениями и бесконечными просторами Вселенной».

Новинка будет выпущена лимитированным тиражом в количестве всего 20 автомобилей, которые уже проданы. Кузов автомобиля окрашен в уникальный цвет Kairos Blue, который, по словам Rolls-Royce, имитирует «тьму и загадку космоса». Краска имеет элементы, похожие на кристаллы, которые, вероятно, представляют собой звезды.



Фото: drive.ru

Чтобы не испортить эффект, Rolls-Royce также заменил стандартную металлическую отделку Phantom на черные аналоги. Rolls-Royce даже создал персональный талисман на капоте Spirit of Ecstasy для автомобиля каждого клиента, добавив гравировку на основании для памятной даты и места, например свадьбы, дня рождения или успеха в бизнесе.



Фото: drive.ru

Внутри Phantom Tempus имеет специально вышивку на потолке, которое выглядит как пульсар (это вращающаяся звезда, которая дает электромагнитное излучение). Дверные карты также имеют тот же перфорированный узор. Rolls-Royce установил сделанную на заказ алюминиевую приборную панель с планками, которая была выполнена из цельной заготовки.

Панель состоит из 100 отдельных столбцов, которые, по словам компании, представляют 100 миллионов лет вращения, которое пульсар выдерживает, прежде чем погаснет.



Фото: drive.ru

Покупатели могут даже получить специально модифицированную версию знаменитого ящика для шампанского в форме V12 стоимостью 52 433 долларов от Rolls-Royce. Он идентичен по размеру и функциями стандартного аксессуара, поставляется с теми же хрустальными бокалами и посудой для икры, но на крышке есть нарисованный вручную пульсар.

Как и обычный Phantom, Tempus оснащен 6,75-литровым двигателем V12, который развивает 536 л. с. и 900 Нм крутящего момента. У двигателя достаточно мощности для разгона до 100 км/ч за 5,3 секунды и максимальной скорости 249 км/ч – хотя ни одна из этих цифр не будет иметь большого значения для покупателей. То же самое и с данными о выбросах – что тоже хорошо, потому что Rolls-Royce заявляет, что Tempus генерирует от 341 до 356 г/км CO2.