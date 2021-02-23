Артем Ковбель: революция необанков. Мифы и реальность

Шум вокруг необанков или, как их еще называют, challenger банков набирает обороты. По крайней мере, так говорят разнокалиберные финансовые эксперты и представители финтех-компаний. С этим можно согласиться. Но — с оговорками.

Новая эра?

В январе издание The Banker опубликовало ТОП 30 необанков мира. Попавшим в него компаниям есть чем похвастать.

Китайский WeBank, например. В 2019 году его основной капитал составил 1,74 миллиарда долларов — на 26% больше, чем годом ранее. Он также входит в пятерку лучших по темпам роста прибыли до налогообложения (+46,32%), рентабельности задействованного капитала (32,46%), рентабельности активов (1,36%) и по соотношению затрат к доходу (35,01%).

Основной капитал южнокорейского KakaoBank в 2019 году составил $ 1,39 млрд — на 45% больше, чем годом ранее. А еще компания неплохо отличилась по темпам роста прибыли до налогообложения (+159,62%).

Для сравнения, основной капитал британского OakNorth Bank в 2019 году достиг $ 610 млн — меньше, чем у азиатских коллег по цеху. Но он сильно превзошел их по таким показателям как рентабельность активов (1,83%) и соотношение затрат к доходу (30,76%).

Неплохие результаты, особенно если вспомнить, что все компании в рейтинге довольно молодые. Их конкурентные преимущества по сравнению с традиционными банками тоже весомы. Среди них:

упрощенный способ получения кредитов. Без очередей, бумажной волокиты и длительных проверок платежеспособности клиента;

приятные процентные ставки по депозитам. Зачастую они выше, чем в традиционных банках, просто потому, что у необанков нет офисов и связанных с ним затрат. Нет 100+ сотрудников, которым надо платить зарплату. Все это позволяет необанкам свободнее распоряжаться своими ресурсами и баловать клиентов бонусами;

скорость обслуживания. Технологии необанков позволяют за 5−10 минут получить ключевые услуги — займы, кредиты, депозиты.

Но вот вопрос: достаточно ли этого, чтобы обойти традиционные банки?

И не просто обойти, но превратить в пережиток прошлого, подобно тому, как Netflix в свое время привел к банкротству и полному забвению Blockbuster — крупнейший в США сервис видеопроката. Именно такой сценарий будущего пророчат многие финтех-оптимисты.

Если снять «розовые очки»

Я бы ситуацию с необанками сравнил с нашумевшими проектами Илона Маска, такими как HyperLoop или Tesla.

Например, в 2017 году Маск обещал выпустить «автомобиль, способный ездить без водителя». Потом срок отодвинулся до 2019 и до весны 2020-го. И вот уже 2021-й, а нормальной автопилотируемой Tesla пока не показали.

В 2019 году HyperLoop, как планировали его создатели, начнет перевозить грузы, в 2021 году — людей. На деле же удалось пока прокатить двух пассажиров на расстояние 500 м.

Эти провалы даже неудивительны. В конце концов, перед разработчиками и инженерами стоят слишком амбициозные цели и проблемы, их не решить по щелчку пальцев.

С необанками точно так же. Перед ними тоже много проблем.

1. Мало опыта. Большинство компаний появились недавно — некоторым нет даже 5 лет. Многие все еще на стадии привлечения капитала. Некоторые не имеют далеко идущих и продуманных бизнес-планов или испытывают трудности с менеджментом.

Например, в 2019 году выручка финтех-стартапа Revolut выросла втрое, но при этом и расходы возросли в три раза. А стартап N26 оказался в гуще скандала из-за того, что его руководство не одобрило стремление своих сотрудников создать профсоюз.

Все это — результат незрелости и неопытности, в том числе. Молодые компании все еще учатся выживать на рынках и в ближайшие годы вряд ли эта тенденция изменится.

2. Нет окупаемости. Подавляющее большинство необанков еще не вышли на точку безубыточности и нуждаются во внешнем инвестировании. В Европе, например, таких нет. Пока. Ожидается, что британский Starling вот-вот вырвется «в дамки».

3. Финансовая неграмотность. Это проблема и в Украине, и в мире. Сколько бы не рассказывали о том, что миллениалы ждут нового финансового опыта и с готовностью будут пользоваться новыми банковскими сервисами, но есть статистика. Исследование S&P в 2014 году показало, что только 33% населения можно считать финансово подкованными.

Украина в рейтинге финансовой грамотности и вовсе на последнем месте. У нас 52% населения предпочитает хранить деньги дома, а банковскими услугами пользуется лишь 60% населения. Наивно ожидать, что в таких условиях сервисы необанков станут популярнее, чем банковские отделения.

4. Конкуренция. По данным консалтинговой компании Exton Consulting, в 2019 запустилось 72 необанка, столько же — в 2020-м. Еще ряд компаний ожидает своего запуска в текущем 2021 году. Это значит, что соперничество будет расти. Необанкам будет сложнее привлекать новых клиентов и — инвесторов. Это критично, учитывая что большинство из них все еще не вышли на точку безубыточности.

5. Традиционные банки. Они не дремлют и пусть медленно, но внедряют свои инновации. И будут дальше развивать это направление, усиливая конкуренцию на рынке. Например, крупный американский банк Fifth Third запустил свою стратегию для отражения натиска необанков — «Покупай-Сотрудничай-Создавай». В рамках этой стратегии банк запустил собственное приложение Dobot, которое позволяет пользователям персонализировать цели накоплений и автоматически переносит средства с текущих на сберегательные счета.

Также Fifth Third начал кампанию по инвестированию в финтех-стартапы и таким образом получает доступ к их клиентам. А некоторые традиционные банки очень плотно сотрудничают с финтехами. За примером далеко ходить не надо, достаточно вспомнить украинский сервис monobank — он не является самостоятельной единицей, а работает по лицензии «Универсал Банка».

Все это не значит, что финтех-единороги не смогут полностью захватить рынок. Наоборот, смогут. Но не сразу. Не завтра. И не в ближайшем обозримом будущем. Им нужно время. Нужен опыт, полученный и обкатанный в обычных банках.

Это нам и предстоит наблюдать ближайшее время. Как необанки набираются опыта. Как традиционные банки трансформируются в нечто принципиально новое. Наблюдаем и ждем, что будет дальше.

Артем Ковбель, старший партнер Vigilant Forensic Boutique, аудитор, member ASIS, ACFE, ASCP