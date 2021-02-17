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Показан сворачивающийся смартфон Compal Scroll с гибким 10-дюймовым дисплеем

Показан сворачивающийся смартфон Compal Scroll с гибким 10-дюймовым дисплеем

Тайваньский производитель электроники Compal продемонстрировал весьма необычный концепт смартфона с гибким дисплеем: устройство с нестандартной конструкцией получило название Scroll. Сейчас смартфон-свиток Compal Scroll существует лишь в виде концепта.

Гаджет выполнен в виде свитка: из основного модуля цилиндрической формы вытягивается гибкий сенсорный экран. Размер этой панели составляет 10 дюймов по диагонали.

Пользователь может вытянуть дисплей полностью, получив в своё распоряжение полноценный планшет. При частичном извлечении экрана активируется режим смартфона: в этом случае взаимодействовать с устройством можно одной рукой.


Фото: liliputing.com

На внешней части корпуса предусмотрен небольшой вспомогательный дисплей: он позволяет просматривать различные уведомления, читать сообщения, управлять воспроизведением музыки и др. Среди прочего упомянуты одинарная фронтальная камера и динамик.

По материалам 3dnews.ru
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