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Доступные кредиты 5-7-9: Кабмин увеличил максимальный объем госпомощи

Доступные кредиты 5-7-9: Кабмин увеличил максимальный объем госпомощи

Кабинет Министров одобрил внесение изменений в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Решение направлено на поддержку бизнеса и на дальнейшее развитие программы льготных кредитов «5-7-9».

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Отныне максимальная помощь — компенсация от государства для тех, кто получил кредит в прошлом году, составит не 200 тысяч евро, а 400 тысяч евро. Это очередной шаг к „дешевым деньгам“, которые были недоступны малому и среднему бизнесу все последние годы в Украине», — написал Шмыгаль.

Нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко сообщил, что увеличенный размер компенсации от государства будет действовать до шести месяцев после отмены карантина.

Справка Finance.ua:

  • Сегодня заем в рамках программы можно получить в Ощадбанке, Укргазбанке, ПриватБанке, Укрэксимбанке, Банка Львов, ПУМБ, Банке Альянс, Кредобанке, Банка Восток, Райффайзен Банке Аваль, Таскомбанке, Альфа-Банке, Банке Глобус, Мегабанке, Поликомбанке, Креди Агриколь Банке, Кредитвест Банке, ОТП Банке, Агропросперис Банке, Банке «Украинский капитал», ПроКредит Банке, Аккордбанке, МТБ Банке, Асвио Банке и Пиреус Банке.
  • Укргазбанк выдал первый в Украине кредит, который обеспечен портфельной гарантией от государства.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам НВ
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