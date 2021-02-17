Доступные кредиты 5-7-9: Кабмин увеличил максимальный объем госпомощи

Кабинет Министров одобрил внесение изменений в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Решение направлено на поддержку бизнеса и на дальнейшее развитие программы льготных кредитов «5-7-9».
Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Отныне максимальная помощь — компенсация от государства для тех, кто получил кредит в прошлом году, составит не 200 тысяч евро, а 400 тысяч евро. Это очередной шаг к „дешевым деньгам“, которые были недоступны малому и среднему бизнесу все последние годы в Украине», — написал Шмыгаль.
Нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко сообщил, что увеличенный размер компенсации от государства будет действовать до шести месяцев после отмены карантина.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стоимость индийской вакцины от коронавируса не станут разглашатьВчера, 17:43 - 1423 27
Bitcoin упал на $10 тысяч6 ч. назад - 1826 11
Банки обязали раскрывать госисполнителям номера счетов должников — МинюстВчера, 12:02 - 2617 6
«Нафтогаз» готов за 200 миллионов гривен взять на хранение «трубу Медведчука»Вчера, 16:43 - 937 5
Налоговая ввела новый е-сервисПозавчера, 16:42 - 2446 5
В ПФ рассказали, кто из украинцев получает самую большую и самую маленькую среднюю зарплату (инфографика)Вчера, 19:00 - 3874
«Укрзализныця» запускает «челночные электрички»8 ч. назад - 2234 1
«Нафтогаз» назвал цену на газ для населения на март5 ч. назад - 1965 1
Bitcoin упал на $10 тысяч6 ч. назад - 1826 11
Цены на жилье: сколько стоит купить квартиру в Киеве (инфографика)6 ч. назад - 1736
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью светаВчера, 12:57 - 575
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)Позавчера, 11:44 - 772 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 789 5
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе19.02.2021, 10:04 - 659 3
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)17.02.2021, 10:15 - 277