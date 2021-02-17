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Настроения малого бизнеса существенно ухудшились - ЕБА

Настроения малого бизнеса существенно ухудшились - ЕБА

Индекс настроений малого бизнеса упал до 2,38 баллов из 5 возможных, по сравнению с 3,07 баллами прошлого года, и вернулся в отрицательную плоскость.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела Европейская Бизнес Ассоциация.

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Подчеркивается, что такие показатели являются самыми низкими за всю историю исследования с 2017 года.

«По сравнению с предыдущими годами почти вдвое снизилось количество предпринимателей, довольных текущим положением дел в их бизнесе. Сейчас таких 24% против 42% в прошлом году. Соответственно, выросло и число недовольных — от прошлогодних 29% до нынешних 58%», — говорится в сообщении.

При этом в 2020 году ухудшились не только настроения, но и ожидания перемен.

Впервые за четыре года ожидания только на 10% превышают оценку текущего положения дел. Только 27% респондентов ожидают улучшения положения дел в бизнесе в течение ближайших 6 месяцев против прошлогодних 59%. 52% предпринимателей ожидают, наоборот, ухудшения.

«Около половины опрошенных не планируют в следующем году изменений в штате компании, как в количестве рабочих, так и в заработной плате. Хотя такие все же есть — 18% будут увеличивать количество работников, а 23% запланировали повышение заработной платы», — добавили в ЕБА.

Хуже всего из всех составляющих Индекса участники опроса оценили экономическую ситуацию в стране.

Так, 80% считают текущую экономическую ситуацию неблагоприятной для ведения бизнеса. Главные причины этого — низкая покупательная способность населения, влияние карантинных ограничений, налоговая нагрузка и фискальное давление.

«Стоит отметить, что традиционный лидер этого антирейтинга — налоговая нагрузка сейчас оказалась на третьем месте», — отметили в Ассоциации.

У предпринимателей также спросили, каковы главные последствия влияния пандемии на работу их бизнеса.

58% отмечают уменьшение количества заказов, еще 18% были вынуждены пересмотреть бизнес-модель и искать новые направления, 10% оптимизировали деятельность и сократили персонал, а 3% смогли увеличить продажи или открыли новые рынки сбыта. Лишь 14% не заметили влияния коронавируса на их деятельность.

Индекс настроений малого бизнеса — проводится Европейской Бизнес Ассоциацией с 2017 года в рамках проекта Unlimit Ukraine. Исследование проводилось с 1 по 31 декабря 2020 года, в нем приняли участие 426 собственников и директоров малого бизнеса всех сфер деятельности.

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По материалам Економічна Правда
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