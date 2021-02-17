Настроения малого бизнеса существенно ухудшились - ЕБА

Индекс настроений малого бизнеса упал до 2,38 баллов из 5 возможных, по сравнению с 3,07 баллами прошлого года, и вернулся в отрицательную плоскость.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела Европейская Бизнес Ассоциация.
Читайте также: Бизнес ожидает подорожание доллара до 30 UAH/USD
Подчеркивается, что такие показатели являются самыми низкими за всю историю исследования с 2017 года.
«По сравнению с предыдущими годами почти вдвое снизилось количество предпринимателей, довольных текущим положением дел в их бизнесе. Сейчас таких 24% против 42% в прошлом году. Соответственно, выросло и число недовольных — от прошлогодних 29% до нынешних 58%», — говорится в сообщении.
При этом в 2020 году ухудшились не только настроения, но и ожидания перемен.
Впервые за четыре года ожидания только на 10% превышают оценку текущего положения дел. Только 27% респондентов ожидают улучшения положения дел в бизнесе в течение ближайших 6 месяцев против прошлогодних 59%. 52% предпринимателей ожидают, наоборот, ухудшения.
«Около половины опрошенных не планируют в следующем году изменений в штате компании, как в количестве рабочих, так и в заработной плате. Хотя такие все же есть — 18% будут увеличивать количество работников, а 23% запланировали повышение заработной платы», — добавили в ЕБА.
Хуже всего из всех составляющих Индекса участники опроса оценили экономическую ситуацию в стране.
Так, 80% считают текущую экономическую ситуацию неблагоприятной для ведения бизнеса. Главные причины этого — низкая покупательная способность населения, влияние карантинных ограничений, налоговая нагрузка и фискальное давление.
«Стоит отметить, что традиционный лидер этого антирейтинга — налоговая нагрузка сейчас оказалась на третьем месте», — отметили в Ассоциации.
У предпринимателей также спросили, каковы главные последствия влияния пандемии на работу их бизнеса.
58% отмечают уменьшение количества заказов, еще 18% были вынуждены пересмотреть бизнес-модель и искать новые направления, 10% оптимизировали деятельность и сократили персонал, а 3% смогли увеличить продажи или открыли новые рынки сбыта. Лишь 14% не заметили влияния коронавируса на их деятельность.
Индекс настроений малого бизнеса — проводится Европейской Бизнес Ассоциацией с 2017 года в рамках проекта Unlimit Ukraine. Исследование проводилось с 1 по 31 декабря 2020 года, в нем приняли участие 426 собственников и директоров малого бизнеса всех сфер деятельности.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Bitcoin упал на $10 тысяч10 ч. назад - 2984 15
Раскрыта новая схема мошенничества в мобильном банкингеВчера, 12:11 - 1776 6
За пять лет «Большая стройка» увеличит ВВП Украины на 2,2% — КШЭ6 ч. назад - 218 5
Сегодня в Украине начинается процесс вакцинации против COVID-19 — Степанов10 ч. назад - 265 4
«Укрзализныця» запускает «челночные электрички»12 ч. назад - 5530 4
«Укрзализныця» запускает «челночные электрички»12 ч. назад - 5530 4
Bitcoin упал на $10 тысяч10 ч. назад - 2984 15
В Украине снова изменили ПДД: детей в машинах будут перевозить по-новому5 ч. назад - 2704 1
Цены на жилье: сколько стоит купить квартиру в Киеве (инфографика)11 ч. назад - 2395
«Нафтогаз» назвал цену на газ для населения на март10 ч. назад - 2385 1
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью светаВчера, 12:57 - 648
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)Позавчера, 11:44 - 823 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 818 5
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе19.02.2021, 10:04 - 678 3
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)17.02.2021, 10:15 - 282