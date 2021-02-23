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Численность наемных работников в Украине упала ниже 10 миллионов

Численность наемных работников в Украине упала ниже 10 миллионов

Численность наемных работников в Украине в декабре 2020 года составляла 9 948,1 тысяч человек. Это на 161,8 тысяч человек (на 1,6%) меньше показателя за январь 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ) со ссылкой на Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования.

Как отмечается в сообщении, в декабре 2020 года были уволены 511,3 тысяч работников, что на 236,4 тыс. человек или почти вдвое больше, чем трудоустроено.


Инфографика: ПФ

В целом за январь-декабрь 2020 года были приняты на работу 3 963,3 тысяч человек, а прекращены трудовые отношения с 4 064,8 тысячами человек (трудоустроено на 101,5 тысяч человек меньше, чем уволено).

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По официальным данным Государственной службы занятости Украины на 1 января 2021 года количество зарегистрированных безработных составляло 459,2 тысяч человек, что на 121 тысячу человек или 36% больше, чем на 1 января 2020 года. Всего в течение 2020 года статус безработного был у 1 247,2 тысяч человек.


Инфографика: ПФ

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По материалам РБК-Украина
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