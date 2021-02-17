Компания основателя Twitter купила биткоины на $170 млн

Финансовый стартап основателя Twitter Джека Дорси Square купил 3318 биткоинов на общую сумму $ 170 млн.
Об этом пишет CNBC со ссылкой на финансовый отчет компании за четвертый квартал.
С учетом 4709 биткоинов ($ 50 млн на момент покупки), приобретенных в октябре прошлого года, Square перевела в криптовалюту уже 5% своих активов.
«Эти инвестиции являются частью неизменной приверженности Square к Bitcoin, и компания планирует на постоянной основе инвестировать в Bitcoin наряду с другими инвестициями», — говорится в сообщении Square.
Аналитики отмечают, что инвестиции в криптовалюту рискованны из-за ее волатильности. Так, цена акций Tesla теперь напрямую связана с ценой Bitcoin.
Напомним, что за две недели Tesla заработала на курсе Bitcoin больше, чем на продаже электрокаров за год.
8 февраля стало известно, что Tesla купила биткоинов на $ 1,5 млрд. Это привело к резкому витку цены на криптовалюту. 21 февраля криптовалюта обновила очередной исторический максимум — $ 58 270. Капитализация Bitcoin превысила 1 трлн. После рекордного роста курс криптовалюты ненадолго обвалился на $ 10 000 за день, но быстро отыграл часть позиций.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Bitcoin упал на $10 тысячВчера, 10:15 - 3560 15
За пять лет «Большая стройка» увеличит ВВП Украины на 2,2% — КШЭВчера, 14:32 - 307 9
Сегодня в Украине начинается процесс вакцинации против COVID-19 — СтепановВчера, 10:45 - 326 7
Раскрыта новая схема мошенничества в мобильном банкингеПозавчера, 12:11 - 1914 6
«Укрзализныця» запускает «челночные электрички»Вчера, 08:32 - 6942 4
«Укрзализныця» запускает «челночные электрички»Вчера, 08:32 - 6942 4
В Украине снова изменили ПДД: детей в машинах будут перевозить по-новомуВчера, 16:03 - 3606 1
Bitcoin упал на $10 тысячВчера, 10:15 - 3560 15
Налоговая открыла данные о ФЛП с долгами по ЕСВВчера, 16:35 - 3488
Цены на жилье: сколько стоит купить квартиру в Киеве (инфографика)Вчера, 10:01 - 2577
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью светаПозавчера, 12:57 - 692
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 836 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 841 5
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе19.02.2021, 10:04 - 684 3
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)17.02.2021, 10:15 - 284