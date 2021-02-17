Компания основателя Twitter купила биткоины на $170 млн

Финансовый стартап основателя Twitter Джека Дорси Square купил 3318 биткоинов на общую сумму $ 170 млн.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на финансовый отчет компании за четвертый квартал.

С учетом 4709 биткоинов ($ 50 млн на момент покупки), приобретенных в октябре прошлого года, Square перевела в криптовалюту уже 5% своих активов.

«Эти инвестиции являются частью неизменной приверженности Square к Bitcoin, и компания планирует на постоянной основе инвестировать в Bitcoin наряду с другими инвестициями», — говорится в сообщении Square.

Аналитики отмечают, что инвестиции в криптовалюту рискованны из-за ее волатильности. Так, цена акций Tesla теперь напрямую связана с ценой Bitcoin.

Напомним, что за две недели Tesla заработала на курсе Bitcoin больше, чем на продаже электрокаров за год.

8 февраля стало известно, что Tesla купила биткоинов на $ 1,5 млрд. Это привело к резкому витку цены на криптовалюту. 21 февраля криптовалюта обновила очередной исторический максимум — $ 58 270. Капитализация Bitcoin превысила 1 трлн. После рекордного роста курс криптовалюты ненадолго обвалился на $ 10 000 за день, но быстро отыграл часть позиций.