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Экс-менеджерам из «Укрэнерго» сообщили о подозрении за махинации с тендером на 380 миллионов

Экс-менеджерам из «Укрэнерго» сообщили о подозрении за махинации с тендером на 380 миллионов

Экс-менеджерам ГП «НЭК „Укрэнерго“» сообщили о подозрении по делу о 380 млн грн убытков на строительстве подстанции для энергоснабжения части Луганщины, которая после начала боевых действий в 2014 году осталась отрезанной от энергосистемы Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе офиса Генпрокурора.

«Сообщено о подозрении бывшим начальнику департамента и председателю тендерного комитета ГП „Национальная энергетическая компания „Укрэнерго““ по факту злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, должностные лица госпредприятия «умышленно создали условия, которые привели к безосновательному отклонению наиболее экономически выгодного предложения одного из участников торгов при закупке комплекса работ и услуг по договору подряда на строительство подстанции „Креминская“ в Луганской области». Эта подстанция является крайне важной для обеспечения энергоснабжения части Луганской области, которая после начала боевых действий в 2014 году осталась отрезанной от единой энергосистемы Украины из-за повреждения части высоковольтных линий.

«Таким образом, в результате завышения предмета закупки и лишних расходов государственной компании „Укрэнерго“ причинен материальный ущерб на сумму более 380 млн грн, что является тяжкими последствиями», — пояснили в ОГП.

По материалам УНН
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