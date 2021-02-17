Kia представила новый автомобиль (фото)

Южнокорейская компания Kia Motors представила новый пассажирский автомобиль 2022 Kia Carnival для американского рынка.
Об этом сообщает портал Car and Driver.
В минивэне установлен 3,5-литровый двигатель V6 с мощностью в 290 лошадиных сил и крутящим моментом в 262 Нм. Также автомобиль имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку переключения.
Само транспортное средство рассчитано на перевозку до 8 пассажиров.
В автомобиле установлен сенсорный дисплей в 20,3 сантиметра, однако есть также вариант в 31,2 см.
Фото: Car and Driver
Ожидается, что автомобиль поступит в продажу в США во втором квартале этого года. Стоимость одного экземпляра будет выше текущей модели автомобиля 2021 Sedona, стоимость которой 31 575 долларов США. Компания пообещала в течение следующих нескольких месяцев обнародовать больше информации.
Фото: Car and Driver
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