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Kia представила новый автомобиль (фото)

Kia представила новый автомобиль (фото)

Южнокорейская компания Kia Motors представила новый пассажирский автомобиль 2022 Kia Carnival для американского рынка.

Об этом сообщает портал Car and Driver.

В минивэне установлен 3,5-литровый двигатель V6 с мощностью в 290 лошадиных сил и крутящим моментом в 262 Нм. Также автомобиль имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку переключения.

Само транспортное средство рассчитано на перевозку до 8 пассажиров.

В автомобиле установлен сенсорный дисплей в 20,3 сантиметра, однако есть также вариант в 31,2 см.


Фото: Car and Driver

Ожидается, что автомобиль поступит в продажу в США во втором квартале этого года. Стоимость одного экземпляра будет выше текущей модели автомобиля 2021 Sedona, стоимость которой 31 575 долларов США. Компания пообещала в течение следующих нескольких месяцев обнародовать больше информации.


Фото: Car and Driver

По материалам УКРИНФОРМ
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