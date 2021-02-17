Штраф АМКУ на 450 миллионов: British American Tobacco выиграла апелляцию

Северный апелляционный хозсуд 23 февраля удовлетворил апелляционную жалобу «В. А. Т. — ПРИЛУКИ» на решение суда первой инстанции и АМКУ о наложении штрафа за якобы нарушение законодательства по защите экономической конкуренции.

Об этом сообщает пресс-служба компании British American Tobacco Украина.

«Суд апелляционной инстанции внимательно исследовал доказательства и факты по делу и убедился в неверной правовой позиции суда первой инстанции и необоснованности квалификаций Антимонопольного комитета Украины, о чем мы ранее неоднократно говорили. Компания приветствует решение суда апелляционной инстанции. После более года судебных дебатов мы наконец-то добились справедливости в деле и доказали свою правоту», — говорится в позиции компании.

Напомним, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производители табачных изделий «Филип Моррис», «Джей Ти», «Империал Тобакко», «Бритиш Американ Тобакко», «Прилуки», а также реализатора «Тедис» на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.

2 февраля 2021 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу компании «Тедис Украина» и признал недействительным решение АМКУ в части, касающейся компании (штраф в размере 3,4 млрд грн).

В январе 2021 года Северный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу ООО «Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина» на решение АМКУ о наложении штрафа за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

В декабре 2020-го компании Philip Morris International подали иск о двустороннем инвестиционном арбитраже в связи с несправедливым, по мнению компаний, решением АМКУ оштрафовать компанию по делу «Тедис» за согласованные антиконкурентные действия.

Хозсуд Киева 13 августа 2020 года не удовлетворил иск JTI Украина по штрафу АМКУ за согласованные антиконкурентные действия — компания выплатит 923 млн грн штрафа для избежания начисления пеней и обжалует решение суда.

16 июля АМКУ выиграл суд у компании British American Tobacco Украина по делу о многомиллионном штрафе. На компанию наложили штраф в размере 448,3 млн грн за нарушение конкурентного законодательства. В компании заявляли, что подадут апелляцию на решение суда.