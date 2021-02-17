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В Украине может появиться государственный авиаперевозчик: эксперт оценил идею

В Украине может появиться государственный авиаперевозчик: эксперт оценил идею

В офисе президента заявили о намерении до конца 2021 года создать государственную авиакомпанию.

«Создание авиакомпании в условиях кризиса имеет смысл. Сегодня стоимость лизинга самолетов самая низкая за последние несколько десятков лет. Это связано с тем, что предложение на рынке значительно превышает спрос. Компании отказываются не только от лизинговых самолетов, но и от тех, которые были заказаны у производителя. Хотя раньше они становились в очередь на 2−3 года, чтобы дождаться нового самолета. Кроме того, сегодня нет дефицита кадров, потому что авиакомпаниям приходилось сокращать работников. Поэтому можно относительно недорого привлекать квалифицированный персонал. В обычное время создание компании, которая бы занимала существенную долю на рынке, а не просто выполняла небольшие чартерные перевозки, потребовало бы 1,5 — 2 миллиарда гривен», — пояснил эксперт в сфере авиации Богдан Долинце.

Эксперт отмечает, что непременным условием успеха является построение эффективной бизнес-модели.

«В Украине авиакомпании, как правило, не имеют собственных самолетов. Их берут в лизинг, что значительно дешевле. Новый самолет стоит от 30 — 55 млн долларов. Лизинг — это сотни тысяч долларов ежемесячных платежей. Важным является в первую очередь достаточное и своевременное финансирование проекта. Рынок сегодня переполнен ресурсами. Другая проблема — создание не просто компании, а чтобы бизнес-модель была жизнеспособна и экономически эффективна. То есть не приносила убытки государству, а генерировала прибыли», — говорит он.

По словам эксперта, создание государственных авиакомпаний — не слишком распространенное явление в мире.

«Есть несколько десятков государственных авиакомпаний. В начале эры авиационного транспорта почти каждое государство имело собственную национальную авиакомпанию, которая была на 100% в государственной собственности. За последние десятилетия треть государственных компаний были приватизированы, но значительная доля осталась по крайней мере в подавляющей собственности государства. Согласно последним исследованиям, частные авиакомпании демонстрируют несколько более высокую экономическую эффективность. Однако это характерно для периодов экономического роста. В условиях снижения деловой активности государственные компании имеют лучшие показатели. В первую очередь благодаря прямой государственной поддержке», — говорит специалист.

Государственные компании, как правило, проигрывают коммерческим из-за низкой скорости принятия решений, требования соблюдать определенные процедуры.

«Если частной компании надо сделать что-то быстро, это выполняется за часы. Если государственной компании нужно закупить новое оборудование, то с учетом условий законодательства, на это могут уйти месяцы. Поэтому такая компания будет иметь более низкий рейтинг и проигрывать коммерческим. Ведь пассажиры, конечно, будут выбирать те условия, которые позволят за меньшие деньги получить более высокий уровень сервиса», — резюмировал Долинце.

По материалам Газета по-Украински
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