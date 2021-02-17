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Межбанк: спекулянты продолжат попытки повысить курс

Межбанк: спекулянты продолжат попытки повысить курс

В среду два основных фактора будут «двигать» валютный рынок Украины:

1. Расчеты по аукциону Минфина по размещению ОВГЗ от 23 февраля и погашение предыдущих выпусков облигаций на 10,56 млрд гривен. Чиновники продали ОВГЗ именно в гривне на 7,11 млрд гривен, вернуть им сегодня нужно 10,56 млрд гривен плюс проценты по другим выпускам. В итоге, сальдо для бюджета именно в гривне — отрицательное. Выход на рынок дополнительной ликвидности в сумме не менее 3,45 млрд гривен — плохая новость для нацвалюты. От того, что будут делать с ней инвесторы: покупать валюту, новые облигации на первичном и вторичном рынках или потратят на другие цели — во многом будет зависеть дальнейшее поведение курса на межбанке;

2. Приближение конца месяца и период возмещения НДС экспортерам. Отчетная дата уже не за горами и бизнес активизирует свои операции по обеспечению своих обязательств в гривне и в валюте на 1-е число. С одной стороны — это увеличит объемы торгов и мы прогнозируем их объемы до $ 200 млн при заключении до 550−600 сделок, а с другой — на фоне роста котировок последних дней усилит и давление на гривну за счет активизации покупателей валюты. При этом, экспортеры постепенно начали получать основные суммы возмещений НДС и это не стимулирует продажи ими валютной выручки.

Как и все предыдущие дни этой недели — НБУ постарается на рынок не выходить и интервенций не проводить. Лишь при резких колебаниях курса доллара в течение сессии в пределах от 15 копеек и более — регулятор выйдет на межбанк. А спекулянты продолжат попытки «догнать» курс к 28 гривнам и выше с молчаливого одобрения крупных игроков, которые стали ставить сейчас на подорожание доллара и периодически даже в этом подыгрывают любителям покачать курс.

Котировки межбанка, по нашим прогнозам, в среду 24 февраля будут в пределах: доллар — коридор 27,85−28,10 грн, евро — коридор 33,80−34,15 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,94 / 27,96
евро — 33,98 / 34,01

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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