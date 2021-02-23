Для повышения прожиточного минимума до фактического уровня нужно еще 250 миллиардов — Минфин

Повышение прожиточного минимума, определенного законом о Госбюджете на 2021 год, до фактического уровня на этом этапе может стоить бюджету около 250 млрд гривен.

Об этом во время дискуссии «Прожиточный минимум в Украине: что с ним не так и как это исправить» сказал заместитель министра финансов Роман Ермолычев.

«Если говорить о правительственном законопроекте, там есть норма, что мы как государство — должны двигаться к фактическому размеру прожиточного минимума. На данном этапе это может стоить бюджету около 250 млрд гривен», — сказал Ермолычев.

Ранее Минсоцполитики внесло ряд законопроектов, направленных на выполнение указа Президента Владимира Зеленского и программы деятельности правительства по внедрению в Украине новой методологии исчисления прожиточного минимума.