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Для повышения прожиточного минимума до фактического уровня нужно еще 250 миллиардов — Минфин

Для повышения прожиточного минимума до фактического уровня нужно еще 250 миллиардов — Минфин

Повышение прожиточного минимума, определенного законом о Госбюджете на 2021 год, до фактического уровня на этом этапе может стоить бюджету около 250 млрд гривен.

Об этом во время дискуссии «Прожиточный минимум в Украине: что с ним не так и как это исправить» сказал заместитель министра финансов Роман Ермолычев.

«Если говорить о правительственном законопроекте, там есть норма, что мы как государство — должны двигаться к фактическому размеру прожиточного минимума. На данном этапе это может стоить бюджету около 250 млрд гривен», — сказал Ермолычев.

Ранее Минсоцполитики внесло ряд законопроектов, направленных на выполнение указа Президента Владимира Зеленского и программы деятельности правительства по внедрению в Украине новой методологии исчисления прожиточного минимума.

Правительство предлагает, чтобы прожиточный минимум определялся и применялся исключительно для определения основных социальных гарантий, которые являются для лица основным источником доходов: минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и т. п. Также предлагается ввести нормативы для расчета социальных выплат и сборов — так называемые базовые величины для социальных выплат на детей, социальных выплат населению, денежных платежей и взысканий, административных сборов.

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По материалам УКРИНФОРМ
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